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Пользователь социальной сети Facebook Андрис Ч. опубликовал фото, на котором запечатлена коробка яиц на стеллаже в магазине Rimi в Лиепае, причем одно из яиц разбито, а внутри скорлупы кишат личинки.

Пользователь снабдил фото следующим текстом: "Свежие яйца. Лиепайское Rimi". В свою очередь комментаторы принялись обсуждать увиденное.

"Ужас. Очень противно. Насколько старое это яйцо?", - пишет один комментатор.

"Rimi же не ферма, на которой производят яйца. Подозрительно, что автор поста знал, какую коробку открыть", - пишет с недоверием другой пользователь.

"Конкретно в данном магазине ЕСТЬ проблемы со сроками годности. К сожалению", - поделился своим опытом житель Лиепаи.

"Латвия находится в числе стран третьего мира, чего же можно ожидать?", - пишет еще один пользователь.

Радио Baltkom обратилось за комментариями к представителям торговой сети.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью Rimi Latvija Инги Бите, это единичный случай, так как предприятие тщательно следит за качеством поступающей на полки магазинов продукции.

"Rimi всегда тщательно следит за свежестью и качеством своих продуктов. Нам очень стыдно за случившиеся. Черви завелись в яйце во время транспортировки продукта - яйцо треснуло и туда попали бактерии. Мы тщательно проверили каждую упаковку яиц на повреждения, все остальные яйца свежие и годны к употреблению. Также я отмечу, что все условия хранения соблюдены. Яйца можно хранить при комнатной температуре", - сказала представитель торговой сети.