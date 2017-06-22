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суд Курземского предместья Риги приговорил обвиняемого в сексуальных преступлениях против малолетних девочек 20-летнего мужчину, так называемого имантского педофила, к 25 годам тюремного заключения. Обвиняемый признан виновным во всех инкриминируемых эпизодах. Полиция задержала 20-летнего мужчину, который нападал на девочек в подъездах домов в Иманте и Засулауксе, в августе 2015 года. Мужчина был признан вменяемым и осознавал свои действия.

В тот же день немецкий еженедельник Die Zeit опубликовал интервью командующего сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенанта Бена Ходжеса, который заявил, что в настоящее время НАТО не смогла бы защитить страны Балтии от вторжения России. "Россия может занять страны Балтии быстрее, чем мы способны их защитить", - сказал генерал и согласился с военными экспертами, которые считают, что российская армия могла бы занять столицы стран Балтии за 36-60 часов.

22 июня 2015 года в Риге открылась международная конференция "Дни TEN-T 2015", в ходе которой министры транспорта Финляндии, Эстонии, Латвии, Литвы и Польши подписали декларацию о дальнейшем сотрудничестве в осуществлении проекта Rail Baltica.



22 июня 2014 года на латвийско-эстонской границе в Валке и Валге президент Латвии Янис Берзиньш и президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес приняли парад латвийских и эстонских военных. Военный парад был устроен в связи с 95-летием боёв под Цесисом.

22 июня 2011 года стали известны данные опроса Latvijas fakti, согласно которым, почти половина жителей Латвии (44%) советовала президенту Валдису Затлерсу учредить свою партию и баллотироваться в сейм на внеочередных выборах. Оставить политику и вернуться к занятиям медициной Затлерса призывали 19,4% опрошенных граждан. Остальные рекомендовали присоединиться к разным партиям.

В тот же день газета Latvijas Avīze сообщила, что министр культуры Сармите Элерте обещает сделать все для того, чтобы основной документ об общественной интеграции "Основные положения национальной идентичности и общественной интеграции" был представлен в правительство и утвержден еще нынешним составом Кабинета министров.

22 июня 2010 года ночью в Даугавпилсе прошел сильный ливень, затопивший во многих районах участки улиц, дворы, подвалы и фонтан в парке Дубровина.

В тот же день правление объединения ТБ/ДННЛ одобрило создание общего предвыборного блока с партией Visu Latvijai!.



22 июня 2009 года в Цесисе Президент Латвии Валдис Затлерс, министр обороны Имант Лиегис и командующий Национальными вооружёнными силами Латвии генерал-майор Юрийс Маклаковс приняли парад латвийских и эстонских военных. Военный парад был устроен в связи с 90-летием боёв под Цесисом.

В тот же день опрос, проведенный агентством рыночных и социологических исследований TNS показал, что в Латвии хотя бы раз в неделю пиво потребляют в среднем 16% жителей - меньше, чем в соседних Литве и Эстонии, где хотя бы раз в неделю пиво пьют 22% жителей.

22 июня 2007 года правительство России передало президенту РФ для внесения в Госдуму на ратификацию договор о государственной границе с Латвией.



22 июня 2006 года открывая в Риге памятник полковнику Оскару Калпаксу, президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга призвала не забывать геройство и боевой дух, проявленные им в борьбе за независимость государства. Президент призвала каждого позаботиться о том, чтобы сделать в своей жизни что-то хорошее, что войдет в историю, как это сделал Калпакс, у которого была убежденность в своем долге быть солдатом и бороться за независимость государства.

В тот же день административный районный суд решил, что Университетская клиника им. Паула Страдиньша должна будет выплатить 12 000 латов своему бывшему пациенту Марису Дзелзскалнсу и его жене. В 1998 году Дзелзкалнс в клинике им.П.Страдиньша сдал на анализ кровь, в которой был обнаружен вирус гепатита С, но ему об этом никто не сообщил. О своей болезни мужчмна случайно узнал только четыре года спустя. Из-за этого он не смог начать лечение вовремя, когда лекарства ещё могли ему помочь. Жена и дети Дзелзкалнса считали, что из-за этого тоже подвергались опасности заразиться.

22 июня 2005 года президент Вайра Вике-Фрейберга, обращаясь к депутатам Сейма на последнем перед летними каникулами пленарном заседании, президент вновь подвергла политиков критике за провал подписания договора о границе между Латвией и Россией. Она назвала ситуацию тупиковой и призвала сейм "серьезно подумать и сделать все, чтобы помочь правящей коалиции выйти из этого тупика".

D тот же день Сейм принял в окончательном чтении поправки к закону о табаке, запрещающие с 31 июля того года рекламу табачных изделий в прессе и других печатных изданиях, а с 1 января следующего года -- в кинотеатрах.

В ту же ночь двое неизвестных ночью запачкали краской здание латвийского консульства в Санкт-Петербурге. Шарики с краской, выпущенные из приспособлений для игры в пейнтбол, попали в стену здания рядом с изображением герба, а хулиганам удалось скрыться.

22 июня 2004 года представители латышской интеллигенции обратились к высшим должностным лицам государства с просьбой отменить поправки к закону об образовании, предусматривающие переход школ нацменьшинств на преимущественно латышский язык обучения. Обращение к президентуВайре Вике-Фрейберге, председателю Cейма Ингриде Удре и премьер-министру Индулису Эмсису подписали Илзе Брандс-Кехре, исполнительный директор Общественной ассоциации личного образования Civitas International в Брюсселе Гунтарс Цатлакс, главный исследователь общественно-политического центра Providus Индра Дедзе, ряд представителей вузов - профессора Латвийского университета Юрис Розенвалдс и Бригита Зепа, и другие представители местной интеллигенции.

В тот же день министр обороны Атис Слактерис на торжественной церемонии вручил начальнику штаба Национальных вооруженных сил Юрису Киукуцансу и военному представителю НВС в НАТО Гундару Аболсу погоны бригадного генерала.

22 июня 2001 года в Таллине в рамках футбольного турнира "100+" команда эстонского парламента со счетом 2:0 победила латвийский Сейм. Оба мяча в ворота латвийской команды забил депутат Юрий Кавер, обыграв латвийского вратаря Дзинтарса Абикиса.



В тот же день духовный лидер Тибета Далай-лама выступил в холле "Сконто" с публичной лекцией "Искусство быть счастливым". Билеты стоили 1 лат и все были распроданы.

22 июня 2000 года стало известно, что, по данным операторов мобильной связи "Латвияс мобилайс телефонс" (ЛМТ) и Baltkom GSM, мобильные телефоны имели 13,2% жителей Латвии. У ЛМТ было 233 603 абонента, а у Балткома - 86 168 абонентов.

22 июня 1999 года года парламентская комиссия по образованию, культуре и науке подготовила законопроект о госязыке к окончательному чтению и подала его на рассмотрение в Сейм. Законопроект предусматривал, что применение языка в частных предприятиях, организациях и учреждениях, если их деятельность затрагивает законные интересы общества - безопасность, здоровье, мораль, защиту прав потребителей и трудовых прав, безопасность на рабочих местах, должно регулироваться. В законопроект была включена норма, согласно которой впредь каждая вывеска, надпись и сообщение, предусмотренные для информирования общества, должны быть на латышском языке. Наряду с этим может использоваться также информация на иностранных языках, но текст на латышском языке должен быть расположен на главном месте и не должен быть меньше или уже текста на латышском языке.

В тот же день из-за больших задолженностей перед типографиями было прекращено издание газеты «СМ».

22 июня 1998 года Сейм принял поправки к закону о гражданстве, которые отменяли окна натурализации и предусматривали гражданство для детей неграждан, родившихся после восстановления независимости.

22 июня 1995 года "Балтийская газета" сообщила, что в Риге по вторникам и четвергам начал работать телефон доверия для сексуальных меньшинств.

22 июня 1989 года Народный фронт призвал латышей во всём мире за час до полуночи разжечь костры и соединиться в мыслях о Латвии.



22 июня 1985 года председателем Верховного Совета Латвийской ССР был избран Янис Вагрис.

22 июня 1975 года газета «Советская молодежь» писала: «Плетение из тростника, соломки и других природных материалов — один из древнейших видов латышского народного промысла. Около двухсот экспонатов представлено на первой республиканской выставке изделий плетения, открывшейся в Латвийском этнографическом музее. Выставка проводится в рамках первого Всесоюзного фестиваля самодеятельного творчества трудящихся. Более 60 умельцев из народных студий городов и районов республики представили здесь свои поделки: мебель, корзины, сумки, блюда».

22 июня 1959 года в Москве на Президиуме ЦК КПСС обсуждался вопрос о проверке латвийской партийной организации. Первый секретарь Н.С.Хрущев, в частности, сказал: «Ульманис умер, но он может в гробу спокойно лежать, его дело в Латвии продолжается. А ведь руководителем ВЧК был Петерс — это замечательный был большевик...».

22 июня 1950 года в Риге на площади перед Рижским замком прошла церемония принятия присяги курсантами Рижского Нахимовского военно-морского училища.



22 июня 1945 года в Риге торжественно встречали воинов 130-го Латышского стрелкового корпуса.

22 июня 1941 года немецкая авиация бомбила Лиепаю, на территорию Латвии вторглись немецкие войска.

22 июня 1940 года было принято решение правительства о разоружении айзсаргов, а газета Cīņa начала выходить легально.

В тот же день был упразднен почетный караул у Рижского замка.

22 июня 1937 года, во вторник, в на территории Латвии приземлились два воздушных шара, стартовавшие в воскресенье с аэродрома в Брюсселе, где открылись международные соревнования на кубок Гордона Беннета. Шар «Полония 2» с польскими летчиками приземлился у станции Лонасте, между Дундагой и Вентспилсом. А шар «Бельгия» с рекордсменами-воздухоплавателями приземлился в 16 километрах от Тукумса в Дзирциемской волости, сообщила газета «Яунакас Зиняс».



22 июня 1924 года в Риге на поле Латвийского спортивного общества, на улице Валдемара 67, состоялся футбольный матч Латвия — Турция. Со счётом 3:1 победила турецкая команда. Как сообщила газета «Сегодня» вечером после матча в «в офицерском клубе состоялся банкет, прошедший дружно и весело. Было сказано несколько речей, спето много турецких и латышских песен. Вечер сблизил хозяев и далёких гостей, приглашавших к себе в Константинополь».

22 июня 1919 года эстонская и латвийская армия в ходе так называемых Цесиских боев одержали победу над немецкими войсками. С 1921-го по 1934 год этот день был праздничным, проводился парад. Отменен К.Улманисом.

22 июня 1915 года был опубликован приказ об эвакуации рабочих и оборудования рижских фабрик в связи с угрозой наступления немецких войск.

22 июня 1910 года (по новому стилю) газета «Русское слово» сообщила: «Вчерашний день латышских певческих празднеств закончился скандалом. Распорядители празднеств, студенты-корпоранты, заметив на торжествах члена редакции прогрессивной латышской газеты Ассара, критически относившегося к празднествам, как устраиваемых правыми организациями, набросились на него и потащили его к выходу, нанеся ему ряд оскорблений действием. Сегодня представители столичных и местных прогрессивных изданий письмами в редакции отказываются от дальнейшего участия в празднествах, в знак протеста против дикого поступка, учинённого над их товарищем».



22 июня 1901 года в Риге начались тожества в честь 700-летия города. На Эспланаде была открыта промышленная выставка.

22 июня 1889 года было открыто железнодорожное сообщение по маршруту Рига — Цесис — Валка — Тарту.

Фото - president.lv, gazeta.lv, LETA, газеты "Вести Сегодня" и "Падомью Яунатне", журнал "Неделя".