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Сейм сегодня рассматривал подготовленные парламентской комиссии по правам человека и общественным делам поправки к законопроекту о статусе участников Второй мировой войны. Как радио Baltkom рассказал заместитель председателя парламентской комиссии по правам человека и общественным делам, депутат Сейма от партии "Согласие" Борис Цилевич, суть законопроекта предполагает новый статус, вне зависимости от того, на какой стороне воевал человек.

"Эта инициатива была выдвинута еще президентом Андрисом Берзиньшем. Идея примирения воевавших на разных сторонах очень важна. Но наше общество остается расколотым и этого непросто добиться. К законопроекту было подготовлено много поправок. И сегодня мы не дошли до голосования, но договорились о конкретном сроке, когда этот Закон должен быть принят. Ведь эта инициатива существует уже очень много лет, а тех, кого она касается, остается уже совсем мало", - рассказал он.

В Латвии статус участника Второй мировой войны до сих пор не был закреплен на законодательном уровне. В новом законопроекте будет говорится, что участниками Второй мировой войны признают тех граждан Латвии, кто являлся гражданами на 17 июня 1940 года, и с 1 сентября 1939 года по 2 сентября 1945 года принимал участие в боевых действиях против советских или немецких вооруженных формирований.

В то же время участником войны не будет признано лицо, осужденное за тяжкие преступления и не реабилитированное.

Ветеранам будут выдаваться удостоверения определенного образца. Самоуправления же получат право решать, представлять ли ветеранам какие-либо льготы на получение услуг.