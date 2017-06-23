23 июня 2016 года, прыгая в Янову ночь через костры, ожоги получили несколько мужчин, в основном молодых, сообщила представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша. В трех случаях врачам пришлось оказывать помощь людям, которые поперхнулись кусками мяса.

23 июня 2015 года, неудачно прыгая через костер, ожоги разной степени тяжести и другие травмы получили пять человек, сообщили в Службе неотложной медицинской помощи. 24-летняя женщина в Видземе, прыгая через костер, обожгла ладони и голени, также в костер упал 27-летний пьяный мужчина. В Латгале и Земгале ожоги от костров получили трое мужчин 23 лет.

23 июня 2013 года в температура воздуха по стране составляла от +14,4 до +20,5 градуса. В Риге было сухо и тепло, а в Салдусе и Стенде за ночь выпало около 75% нормы осадков третьей декады июня.

23 июня 2012 года утром на Привокзальной площади Риги возле торгового центра Origo, мужчина 1975 года рождения совершил попытку самосожжения. Он облил себя химическим веществом, после чего поджег. Ожоги составили более 50% тела. Мужчина был отвезён в больницу.

В тот же день в 15 часов Службой береговой охраны Морской флотилии был получен сигнал бедствия. В море между мысом Колка и маяком, примерно в 500 метрах от берега, перевернулись две лодки, которые стало уносить все дальше в море, в воде оказались четыре человека. Чтобы спасти тонувших, из Вентспилса были направлены дежурный корабль Морской флотилии KA-06 Gaisma, вертолет Mи-17, катер пограничников, а также вертолет Эстонских объединенных воздушных и морских сил. Кроме того, помощь оказывала и находящаяся неподалеку нидерландская яхта Plons. После долгих поисков были найдены двое потерпевших бедствие - 28-летняя женщина из Латвии и 31-летний мужчина — гражданин Сербии, без признаков жизни.

23 июня 2011 года Центральное статистическое управление сообщило, что в начале этого года 59,5% населения Латвии составляли латыши, и это самый высокий показатель за последние 20 лет. В 1989 году удельный вес латышей в населении составлял всего 52%, но затем постепенно с каждыми годом увеличивался. В начале 2009 года латыши составляли 59,3% населения страны, в начале 2010 года – 59,4% Второй крупнейшей этнической группой в Латвии являются русские, удельный вес которых с 35% в 1989 году уменьшился до 27,4% в начале того года.

В тот же день в полицию Елгавы поступил вызов на ул. Прохоровас, где во дворе дома, как заявила жительница, неизвестный мужчина демонстрировал ей и ее несовершеннолетнему соседу обнаженное причинное место, а перед появлением полиции голым скрылся с места происшествия. Поблизости полицейские задержали подходящего под описание 37-летнего мужчину и передали его Госполиции.

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праздник Лиго впервые за многие годы отмечался на Набережной 11 ноября в Риге. Всего же праздничные мероприятия в столице посетили около 15 тысяч человек.

23 июня 2009 года был лабораторно подтвержден первый случай заболевания новым вирусом гриппа AH1N в Латвии. Как сообщила руководитель департамента по связям Министерства здравоохранения Эгита Поле, гриппом заболела женщина, которая недавно посещала США и Канаду и вернулась в Латвию рейсом авиакомпании аirBaltic Берлин-Рига 21 июня в полпятого вечера. Признаки болезни у женщины появились еще во время полета, и после посадки она сразу же была доставлена в Латвийский центр инфектологии.

23 июня 2008 года ночью дожди шли почти на всей территории Латвии, исключая Елгаву, Мадону, Резекне, Дагду и Даугавпилс. Больше всего лило в Янову ночь в Айнажи, Руиене, Приекули и Алуксне, где количество осадков составило 2-3 мм. В день Лиго в Айнажи выпало 26 мм осадков.



23 июня 2007 года новый президент Латвии Валдис Затлерс провел праздничный вечер Лиго на концерте Раймонда Паулса в Райскумсе Цесисского района. Вайра Вике-Фрейберга праздновала вместе с фольклорным ансамблем "Скандиниеки".

Тем же вечером в Кулдигском районе утонул гастарбайтер из Монголии, сообщила пресс-секретарь управления полиции Кулдигского района Лига Земе. Она рассказала, что четыре гражданина Монголии на лодке катались по Длездскому водохранилищу в Никрацской волости Кулдигского района и отправились купаться. Утонул мужчина 1979 г. рождения. Граждане Монголии работали в колбасном цеху предприятия Lankalni.

23 июня 2006 года некий мужчина у одного из частных домов в Кримулде в ссоре открыл стрельбу по мужчине и женщине, а затем покончил с собой. Полиция получила вызов на место происшествия около 3 часов. Потерпевшие, получившие огнестрельные ранения из охотничьего ружья, были доставлены в Сигулдскую больницу.

23 июня 2005 года ночью по пути из Риги в Москву на территории России попал в автоаварию автобус Ecolines, один человек легко пострадал. Дорожно-транспортное происшествие произошло около 3.00 на полпути между российской границей и Москвой, его пассажиры были доставлены в Москву другим автобусом.

23 июня 2003 года президент Вайра Вике-Фрейберга отмечала праздник Лиго в Иордании. Премьер Эйнарс Репше заявил, что будет праздновать Лиго «с тминным сыром, песнями и костром» поближе к народу — «на природе». Где именно, не сообщил, отметив, что "это может быть в любом месте Латвии, где для этого будут все предпосылки".

23 июня 2002 года в Латвии было зарегистрировано в общей сложности 59 автоаварий, в которых погибли 3 человека.



23 июня 2001 года находящийся в Риге Его Святейшество Далай-Лама XIV вместе с президентом Вике-Фрейбергой осмотрели песчаную мандалу, устроенную буддийскими монахами в здании Рижской биржи.

В тот же день стало известно, что Регистр предприятий Латвии отказался зарегистрировать организацию "Русское национальное единство в Латвии".

23 июня 1997 года ночью по всей Латвии шли дожди, в Латгалии местами выпало 70-80% месячной нормы осадков.

23 июня 1994 года ночью по всей Латвии температура составляла всего +7,+9 градусов, шел дождь и дул порывистый ветер скоростью 17-23 метра в секунду.

23 июня 1992 года в озере Звиргзду в Кулдигском районе утонул известный кинорежиссер Юрис Подниекс. При вскрытии был обнаружен сильно развитый атеросклероз, а техническая экспертиза выявила неисправность его акваланга.

Той же ночью температура воздуха по всей Латвии опустилась до +1, +8 градусов, а на поверхности почвы наблюдались заморозки. Это было самое холодное Лиго за всю историю метеонаблюдений.

23 июня 1989 года во время празднования Думой НФЛ праздника Лиго на острове Доле, в обществе первый раз показался Иварс Годманис.

23 июня 1988 года в Латвии первый раз отметили праздник Лиго как восстановленный официальный выходной.

23 июня 1967 года в Балтийском море возле Лиепаи рыболовное судно МРТ-92 поймало в сети химическое оружие - куски бурого кристаллического вещества с неприятным запахом. Команда была госпитализирована.

23 июня 1961 года в Риге на углу ул. Слокас и бульвара Узварас на панно, изображающем освобождение народов Африки, появилась надпись Lai dzīvo Līgo, а вечером к памятнику Свободы был возложен венок из дубовых листьев. Виновные были задержаны и доставлены в Управление милиции.

23 июня 1954 года газета «Советская молодежь» писала: «Трудящиеся Пролетарского района столицы советской Латвии встречают сегодня праздник труда у живописного озера Югла. Вечером здесь состоится большое народное гулянье. Комсомольцы «Ригас мануфактуры», «Ригас аудумс», «Юглас мануфактуры» и других предприятий этого промышленного района столицы позаботятся о том, чтобы в праздник Лиго никому не было скучно. Большой концерт художественной самодеятельности, праздничный фейерверк, массовые игры, танцы, аттракционы — вот далеко не полный перечень программы народного гулянья у Юглы. Гирлянды цветов и зелени украсили зеленый театр парка культуры и отдыха. Сегодня тысячи рижан побывают здесь на праздничном концерте. До поздней ночи по зеркальной глади Киш–озера будут курсировать комфортабельные «Москвичи» с веселой молодежью. Массовые народные гулянья состоятся в парках имени Кирова, имени 1905 года, Миера, Аркадия, на взморье».

23 июня 1953 года было принято постановление пленума ЦК КПЛ о недостатках руководства республики в политической работе, хозяйственном и культурном строительстве.

23 июня 1945 года в Риге был открыт восстановленный понтонный мост.

23 июня 1941 года началась героическая шестидневная оборона Лиепаи.

23 июня 1940 года новый глава МВД Вилис Лацис выступил по радио с речью, в которой сказал: « Наша земля переживает исторический момент. Весь латышский народ без исключения полностью понимает, как важен этот исторический миг. И очень хорошо знает, что только с нашего великого соседа - Советского Союза - поддержкой и помощью преодолеются все трудности и латышский народ,наконец, выйдет на путь, который ведет к процветанию и счастью».



В тот же день в Риге состоялась траурная демонстрация от городского морга на улице Маскавас, по улицам Лачплеша, Бривибас и Миера до кладбища Райниса. Коммунисты хоронили своего товарища, убитого полицией

В тот же день президент Карлис Улманис распустил организацию айзсаргов.

23 июня 1941 года был опубликован приказ N 27 по Рижскому гарнизону, объявивший в городе военное положение и запрещавший всякое движение в городе с 20.00 до 5.00, за исключением военнослужащих. Театрам, ресторанам и столовым разрешалось работать до 20.00. Нарушившие это приказ рассматривались как враги советской власти.



23 июня 1939 года в Ригу, по пути из Варшавы в Москву, прилетела и остановилась в гостинице «Рим» легенда немого кино Мэри Пикфорд, Вместе с ней в Ригу приехала и другая кинозвезда — актриса и певица Марта Эггерт, которой в 2012 году исполнилось 100 лет. Звездам Голливуда Рига понравилась своей красотой и частотой и они пообещали остановиться в латвийской столице и на обратном пути, сообщила газета «Ритс».

23 июня 1938 года газета «Ритс» опубликовала большой репортаж о поездке на родину президента Карлиса Улманиса — в Берзмуйжу. Журналист встретился с первым школьным учителем президента - 73-х летним Штолцером, который, в частности, рассказал, что когда Карлис закончил начальную школу, его мать Лизете в благодарность принесла учителю гуся и советовалась: куда сыну идти учиться дальше — в русскую городскую школу или в немецкую? Улманис выбрал русскую.

23 июня 1934 года решением министра внутренних дел были запрещены названия на афишах кинотеатров на других языках, кроме латышского, а в общественных местах запрещено воспроизведения через громкоговорители песен на ином языке, кроме латышского.

23 июня 1922 года был основан Ботанический сад Латвийского университета.

23 июня 1901 года латышский промышленник и меценат Август Домбровский пригласил две тысячи гостей, в том числе и рабочих своих предприятий, на гигантский плот (65 на 25 метров), построенный им на свои деньги, на котором разместил оркестр и устроил иллюминацию из традиционных бочек на шестах. Плот плавал по ночной Даугаве.

23 июня 1896 года в Юрмале, в Дзинтари, был освящён православный храм Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Был снесён в 1962 году.

Фото - president.lv, ogresbalss.lv, газеты "Циня" и "Ритс", книга "90 лет ЛР".