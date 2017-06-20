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Житель Риги посредством социальной сети Facebook ищет свидетелей происшествия во дворе собственного дома на улице Ясмуйжас, 11, когда неизвестный на автомобиле сбил его собаку и скрылся с места ЧП. Животное погибло на месте.

Молодой человек, написавший об этом ЧП заявление в полицию, просит пользователей соцсети максимально распространить информацию, с тем, чтобы предостеречь других жителей от подобных лихачей, которые носятся по внутриквартальным дворам на большой скорости.

"Народ сегодня на улице Jasmuizas мою собаку сбила насмерть машина, и просто уехала, если кто то что то видел дайте пожалуйста знать, случилось это приблизительно в 10 часов, предположительно это была серая ауди. Машина летела по двору быстро. Сегодня кто то гонял по дворам и раздавил мою собаку и просто свалил завтра этот же персонаж еще кого намотает себе на колеса и уедет. Дайте пожалуйста репостов народ. Заявление в полицию я уже написал но без номера машины я так и не посмотрю в глаза тому кто переехал мою собаку. Пожалуйста помогите", - написал Павел (орфография и пунктуация автора сохранены -- прим. Mixnews.lv).

Портал Mixnews связался с пострадавшей стороной и уточнил подробности ЧП.

"Все произошло в жилой зоне, где максимально разрешенная скорость движения 20 км/ч. Да, ситуация неоднозначна, так как собака была без поводка. Но скорость движения автомобиля, явно превышала допустимую. Все произошло очень быстро. Собака лежала на траве, машина отъехала быстро. Скорее это была Audi серого цвета, но не исключено, что и Volvo. ЧП произошло около 10-ти часов вечера в субботу в Риге по адресу Ясмуйжас,11. Вокруг 9-этажные жилые дома. Пес - дворняга...Если кто-то что-то видел, будем благодарны", - рассказали хозяева погибшего животного.

Также авторы поста прислали фото, на которой изображена похожая на участвующую в инциденте машину.