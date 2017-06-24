24 июня 2016 года президент Раймондc Вейонис выразил сожаление по поводу результатов референдума в Великобритании. Выход Великобритании повлияет на Евросоюз и изменит его, поэтому правительству Латвии следует сделать все необходимое, чтобы защитить свои национальные интересы, заявил президент.

24 июня 2013 года полиция сообщила, что в Янов день, подавившись шашлыком, умер житель Екабпилса 1974 г. рожд. Несчастный случай произошел во время празднования Янова дня в кругу семьи. Окружающие не смогли помочь мужчине, который подавился куском мяса, и он умер до прибытия медиков.

24 июня 2012 года председатель правления порта, вице-мэр Риги Андрис Америкс рассказал агентству ЛЕТА , что на месте насыпи из песка, выкопанного при углублении русла Даугавы, в ближайшие годы Рижский свободный порт намерен построить причал для круизных судов. В этом году в Ригу зайдет 92 круизных судна, и, если рассчитывать на дальнейшее увеличение их числа, нынешняя пристань, где не может причаливать больше трех судов, может оказаться мала, сказал Америкс.

24 июня 2011 года начальник Управления превенции Госполиции Эдмунд Зивтиньш сообщил, что еще нужно уточнить данные, но у него сложилось впечатление, что так мало пьяных за рулем на Лиго еще никогда не было. В ночь на 24 июня было задержано 17 водителей, находившихся в состоянии опьянения, кроме того, полиция остановила 66 пьяных велосипедистов. Больше всего пьяных водителей оказалось в Риге - 7 человек, в Земгале было задержано 3 пьяных шофера, в Видземе, Курземе и Латали - по два.

В тут же ночь в Елгаве некий мужчина с ул. Казармас вызвал полицию, так как ему показалось, что во дворе бродит женщина с красным фонарем и 40 детьми. Алкоголя мужчина не употреблял. Прибывшие полицейские никакой женщины с детьми во дворе не обнаружили.

24 июня 2010 года начальник Управления превенции Эдмунд Зивтиньш сообщил, что количество водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, которые были задержано на Лиго, в три раза превысило показатели обычных дней. В праздничную ночь Лиго дорожная полиция в ходе крупномасштабных рейдов проверила почти 8,5 тысяч. водителей и задержала 64 человека, которые сели за руль в состоянии опьянения.

24 июня 2008 года Европейский суд по правам человека удовлетворил иск бывшего депутата Сейма и министра внутренних дел Яниса Адамсонса против Латвийского государства, в котором он оспаривал запрет баллотироваться на парламентских выборах как бывшему офицеру КГБ. Суд постановил, что Адамсонсу должна быть выплачена компенсация в размере 10 тысяч евро (7,02 тысяч латов).

24 июня 2007 года в 3 часа утра в Янову ночь в Кулдиге в забеге обнаженных на старом мосту через Венту приняли участие около 50 смельчаков. Преодолеть дистанцию от старой мельницы до Парвенты пожелали разновозрастные представители как прекрасного, так и сильного полов. Некоторые бежали совершенно голыми, на других головы украшали были Яновы венки, у одного участника на голове была банная шапка, a у другого - сомбреро. Посмотреть на бегущих собралось несколько сот человек. Они выстроились по всей длине моста и подбадривали участников забега. В конце моста каждый преодолевший дистанцию мог отведать холодного пива, дорогу бегунам указывала полиция. Забег был уже седьмым по счету.

В тот же день Управление натурализации предложило учредить в Латвии День гражданина. Как заявила начальник управления Эйжения Алдермане, такой день будет содействовать росту патриотизма латвийцев и гордости.

24 июня 2006 года в Кукской волости Екабпилсского района женщина облила бензином и подожгла супруга. Пострадавший получил 100-процентные глубокие ожоги тела, а также дыхательных путей.

24 июня 2005 года командование снабжения Национальных вооруженных сил объявило открытый конкурс на поставки латвийской армии пастеризованного молока, кисломолочных продуктов, йогуртов, сметаны, творога, масла, сыра и молочных десертов. Предполагалось, что в будущем году солдаты съедят почти шесть тонн творожных сырков, 33,5 тонны йогуртов с различным содержанием жира, 35 тонн сыров, 27 тонн творога.

В тот же день генеральный секретарь НАТО Яап де Хооп Схеффер заявил, что НАТО не собирается создавать своей базы на территории балтийских государств.

24 июня 2004 года стало известно, что в ночь Лиго и следующим днем Латвии в дорожно-транспортных происшествиях погибло четыре человека. В Лиепайском районе на дороге Вентспилс-Лиепая в реку въехал джип. Погиб один человек, пострадали еще двое. В Сунтажской волости Огрского района машина насмерть сбила двух пешеходов. В Риге машина сбила мужчину , который от полученных травм умер на месте происшествия.

24 июня 2002 года во время рейда Дорожная полиция проверила 6065 автоводителей, 120 из которых оказались пьяными. 42 пьяных автоводителя не имели при себе водительских прав. Содержание алкоголя в организме 324 автоводителей было в пределах допустимых 0,49 промилле.

24 июня 2001 года стало известно, что в Государственный ожоговый центр было доставлено 12 рижан, все они - молодые люди. Как правило, они получили ожоги лица и рук, прыгая через костер. Наиболее трагическим случаем празднования Лиго в том году стал инцидент на Гауе, где на глазах у родителей утонули двое детей.

24 июня 2000 года стало известно, что в ночь Лиго в Латвии был зарегистрирован 51 пожар, однако от пожаров никто не пострадал. В Государственный ожоговый центр были доставлены четыре человека, один из них - в отделение реанимации. Среди пострадавших была одна женщина. Все пострадавшие получили ожоги, отмечая праздник, - некоторые пытались перепрыгнуть через костер. Автоаварии в праздничные дни унесли жизни 26 человек, потому тогдашнее Лиго впоследствии было прозвано «кровавым».

В тот же день министерство культуры разработало концепцию об обеспечении работы Музея оккупации, по которой было предусмотрено как сохранение здания музея, так и его снос, а также три места для перенесения экспозиции музея на случай, если нынешнее здание музея будет ликвидировано.

24 июня 1996 года загорелась эстрада в Верманском парке. Сгорела крыша и чердак.

24 июня 1963 года в Адзе, возле Кулдиги, при бурении на глубине 827 метров впервые в Латвии обнаружили нефть.

Эксклюзив |

было принято решение исполкома городского совета Резекне о сносе памятника «Латгальская Мара», восстановленного во время немецкой оккупации в 1943 году. Памятник был открыт 8 сентября 1939 года, официальное название - «Едины для Латвии». Разрушен в ноябре 1940 года, в 1965 году на его месте установлен памятник Ленину. В 1991 году Ленина снесли, а в 1992 году восстановили Латгальскую Мару.

24 июня 1941 года газета «Комсомольская правда» сообщила: «Вся Латвия слушала по радио речь Вячеслава Михайловича Молотова. Тысячи трудящихся стояли у репродукторов. Только год назад они освободились от гнета фабрикантов и кулаков, а теперь кровожадная клика Гитлера стремится вновь ввергнуть трудящихся в пучину капиталистического рабства...»



24 июня 1883 года Зимний дворец в Петербурге впервые посетила делегация (на фото) Рижского латышского общества, в составе Я. Пелекса, Р. Каудзитиса, Я. Сиетиньсонса, К.Калниньша, Б.Дирикиса и Г.Пасситса. Они прибыли на похороны Александра II и коронацию Александра III и вручили новому императору приветственный адрес. Это была первая латышская делегация в царском дворце.

Фото - газета "Латвияс Авизе", журнал "Илюстретс журналс".