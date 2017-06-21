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Беспокойство жителей Юрмалы по поводу того, что после крупного пожара в Слоке ничего из выращенного на огородах нельзя употреблять в пищу, являются обоснованными. Об этом радио Baltkom заявил токсиколог Рижской Восточной клинической университетской больницы Роберт Сташинскис.

"Прямой токсичности для людей, конечно, нет. Опасность есть, когда эти токсины в воздухе, когда человек ими дышит. Теперь уже отравленность определяет то, что дым сел на землю и попал в воду - тогда образуется токсичность", - сказал Сташинскис.

Он также заметил, что необходимо установить, какой конкретно материал горел на свалке в Юрмале.

"Никто не задается вопросом, является ли дым от горящей пластмассы ядовитым. Пока сложно сказать, насколько он опасен и что конкретно там горело. Когда будет известно конкретное вещество, мы поймем, с чем мы боремся", - сказал Сташинскис.

Минувшей ночью пожарным удалось ликвидировать пожар пластиковых отходов в окрестностях Слоки.

Как сообщила пресс-секретарь Государственной пожарно-спасательной службы Инта Шабоха, пожар был полностью ликвидирован в 3:03.

В целом тушение возгорания заняло у пожарных почти 60 часов.