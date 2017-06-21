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Жители Китая, Индии, Марокко и других стран выпекают хлеб, бегают по утренней росе голышом и слушают латышские песни, чтобы лучше узнать традиции Лиго, в рамках специального проекта, организованного музеем Кришьяна Барона. Об этом в интервью радио Baltkom рассказала директор музея Рута Карклиня.

"В результате позднего цветения цветов празднование Лиго в этом году будет особенно красивым. И не надо забывать, что ни пиво, ни сыр не являются главными составляющими этой ночи. Самое главное - это собраться вместе и почувствовать тепло и поддержку близких людей. А самое прекрасное в данном празднике, что ни национальная принадлежность, ни религиозные предпочтения не являются поводом отказаться от участия в веселье. И даже люди, которые недавно приехали в Латвию хотят узнать о Лиго больше. Поэтому у нас в музее существует проект, в рамках которого люди из Марокко, Индии, Китая, Египта, Белоруссии, изучают традиции празднования Лиго. Мы отвозим их на хутор, где они выпекают хлеб, сами делают сыр и бегают по утренней росе голышом, а также встречают рассвет под традиционные латышские песни. Участники этого проекта отмечают, что наши традиционные мероприятия им очень нравятся и они никогда не забудут связанные с этим эмоции", - рассказала Рута Карклиня.

Праздник Лиго отмечается в ночь с 23 на 24 июня. тематические мероприятия в Риге и других городах Латвии начались уже с понедельника. Напомним, что 23 и 24 июня в Риге и Юрмале городской общественный транспорт будет бесплатным.