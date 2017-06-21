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Председатель парламентской Комиссии по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией Айнар Латковскис ("Единство"), а также евродепутат Артис Пабрикс пристыдили предпринимателей, которые осмелились требовать компенсацию за недополученные доходы от оказания услуг доходы из-за отказа Кабинета министров в разрешении Вентспилсскому свободному порту участвовать в проекте газопровода Nord Stream 2.

"Нет пределов безстыдству", - написал депутат в своем аккаунте на Twitter.

Согласился с Латковскисом бывший глава МИД Латвии, евродепутат Артис Пабрикс.

"Кто-то еще смеет просить сумму от ВВП за то, что не продали Латвию России", - написал политик.

Kāds varētu pieprasīt IKP summu par to ka nav pārdevis Latviju Krievijai — Artis Pabriks (@Pabriks) June 21, 2017

Как сообщалось, предприятия Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis требуют от правительства возместить им доходы, неполученные из-за отказа Кабинета министров в разрешении Вентспилсскому свободному порту участвовать в проекте газопровода Nord Stream 2. Компании обратились с таким требованием к премьер-министру Марису Кучинскису.

Noord Natie Ventspils Terminals требует возместить неполученные доходы от оказания услуг перевалки грузов в размере 2,5 млн евро, от предоставления услуг хранения грузов в размере 700 000 евро, а также обеспечения технологических элементов для грузов (инвестиции в площадки/технику) в размере 2,5 млн евро.

В свою очередь Baltijas ekspresis требует компенсировать неполученные доходы от предоставления услуг логистики железнодорожных перевозок на сумму 2,6 млн евро.

"Этот проект обеспечил бы терминал работой на полтора года, внес неоценимый вклад в технологическое развитие и обогатил опытом. Участие нашего терминала в проекте Nord Stream 2 поддержали в головном офисе Nord Stream 2 в Швейцарии, где ожидали официальной позиции латвийского правительства по вопросу логистики через Вентспилсский порт", - пишет в заявлении правительству член правления Noord Natie Ventspils Terminals Айвар Гобиньш.

Он также выражает готовность по требованию Кабинета министров предоставить аргументы и документально доказать размер убытков.