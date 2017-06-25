25 июня 2016 года около часа дня на большей территории Латвии установилась жаркая погода - столбик термометра поднялся до отметки в +29..+32 градуса, а в Елгаве была отмечена температура воздуха +32,8 градуса, что стало национальным рекордом для этого дня.

25 июня 2015 года парламентская фракция Национального объединения направила письмо генпрокурору Эриксу Калнмейерсу, предлагая лишить гражданства Латвии активиста партии "За родной язык" Иллариона Гирса, который сжег свой паспорт. Также нацблок просил начать против Гирса уголовный процесс. Подобные поступки целенаправленно формируют у русскоязычной части латвийского общества недовольство государственным строем, направлены на его подрыв и являются реализацией в Латвии российской политики, подчеркивал нацблок.

25 июня 2014 года Латвийская ассоциация журналистов призвала жителей Латвии не посещать египетские курорты, пока не будет обеспечен справедливый суд над журналистом телеканала «Аль-Джазира», гражданином Латвии и Австралии Петерисом Гресте. Об этом заявила агентству председатель ЛАЖ Анда Рожукалне. Каирский суд приговорил Гресте к семи годам заключения за «распространение ложных сведений в интересах исламистского движения „Братья-мусульмане“».

25 июня 2013 года правительство постановило присвоить территории летного поля ГАО "Международный аэропорт «Рига»" статус объекта национальных интересов. Это было нужно для того, чтобы продолжать выполнение международных обязательств в рамках НАТО и начатые в аэропорту проекты развития. В Латвии только аэропорт «Рига» обладает необходимой квалификацией для того, чтобы принимать самолеты НАТО.

В тот же день передача Латвийского телевидения "Панорама" сообщила, что на чердаке пострадавшего от пожара Рижского замка были обнаружены окурки и два использованных огнетушителя. По одной версии, причиной пожара стали повреждения электропроводки, однако наиболее реальное предположение связано с тем, что рабочие использовали для распила вентиляционных труб угловую шлифовальную машину , и искры от неё могли попасть на сухие материалы, сообщала "Панорама". Два пустых огнетушителя свидетельствуют о том, что рабочие первоначально пытались бороться с возгоранием собственными силами.

25 июня 2012 года в Пекине, посещая Открытый университет Китая, мэр Риги Нил Ушаков предложил открыть в Риге региональный центр дистанционного обучения китайскому языку, сообщила пресс-секретарь мэра Анна Кононова. Во время встречи университет и Рижская дума достигли договоренности о совместной работе над проектом.

В тот же день была опубликована "Национальная стратегия развития отрасли электронных средств массовой информации на 2012 -2017 годы.", выработанная Национальным советом по электронным средствам массовой информации. В ней было заявлено, что на операторов кабельных сетей необходимо наложить определенные обязанности, в основе которых лежат национальные интересы Латвии Кроме того, Совет разработает поправки к закону об электронных СМИ, обосновывая это непропорционально малым использованием латышского языка в среде электронных масс-медиа страны, а также - влиянием России, которая может целенаправленно использовать в электронных СМИ "мягкую власть" - формируя общественное мнение латвийских жителей, способствуя своим геополитическим интересам. В последующие годы НСЭСМИ намерен также работать над постепенным переходом к субтитрам и дублированию, распространяя пропорцию латышского языка на прайм-тайм, а не на общее время трансляции программы, говорилось в документе.

25 июня 2009 года руководитель отдела информации Центральной избирательной комиссии Кристине Берзиня сообщила, что в Рижскую думу были избраны депутаты Сейма Нил Ушаков, Сергей Долгополов ("Центр согласия") и Айнарс Шлесерс (ЛПП/ЛЦ).

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на пресс-конференции в Москве на посла Латвии в России Андриса Тейкманиса было совершено нападение. Молодой человек и девушка с символикой запрещенной национал-большевистской партии облили дипломата соком, при этом выкрикивая: «Свободу Владимиру Абелю!». Сразу после этого они сказали журналистам, что своей акцией «защищают права русскоязычного населения в Латвии».

В тот же день стало известно, что Государственная инспекция по защите памятников культуры остановила строительство гостиницы на Домской площади.

25 июня 2007 года зампредседателя Госдумы РФ Владимир Жириновский выступил против ратификации договора о государственной границе с Латвией и отметил, что причиной проблем с ратификацией является несоответствие границ исторической правде.

В тот же день на Юрмальском шоссе автомашина BMW, направляющаяся в Ригу, сбила лося. Животное от полученных травм скончалось. Люди в аварии не пострадали.

25 июня 2003 года Верховный суд оправдал Армандcа Стендзениекса, обвиненного в крупном мошенничестве, по эпизоду о выманивании у Banka Baltija кредита в размере 18 млн долларов США под полученное мошенническим путем поручительство предприятия Ventspils nafta. В то же время Верховный суд оставил в силе вынесенный судом нижней инстанции приговор о тюремном заключении Стендзениекса, который тот уже отбыл, а также приговор в отношении попытки выманить мошенническим путем кредит из российского банка.

25 июня 2002 года ночью один человек пострадал и трое погибли в Прейли в результате того, что автомашина Volkswagen Golf врезалась в стену жилого дома. Несчастье произошло на дорожном повороте на ул.Аглонас. Вероятнее всего, водитель превысил допустимую скорость движения и не справился с управлением.

25 июня 2001 года ночью полиция арестовала польского предпринимателя Кароля Лесиньского, в чьем Lolo Cafe на ул. Элизабетес в Риге было обнаружено 11 зажигательных устройств.

25 июня 2000 года в Риге прошла акция по надуванию презервативов "Life style на воде 2000", во время которой был сооружен плот из 20 тысяч презервативов. Организаторы - Латвийский клуб инвалидов и Латвийский клуб прыгунов на резинке.

25 июня 1999 года в Лаздоне Мадонского района на трассе автокросса два автомашины врезались в зрителей, погибло 7 и получили ранения 25 человек.

25 июня 1998 года в Риге, на эстраде в Межапaрке выступила немецкая рок-группа Scorpions.

25 июня 1995 года Хозяйственный суд признал Bankа Baltija неплатежеспособным.



25 июня 1992 года в Риге, в Малой Гильдии, состоялось торжественное мероприятие в честь создания организации Фонд Сороса- Латвия.



25 июня 1990 года в Риге, на Саркандаугаве, открылся мемориальный музей Карлиса Улманиса Dauderi.

В тот же день в Риге начался Всемирный слет латышских кинематографистов.



25 июня 1986 года в Юрмале, в концертном зале «Дзинтари» открылся 1-й Всесоюзный телевизионный конкурс молодых исполнителей современной советской песни «Юрмала-86». Организаторы - Гостелерадио СССР и ЦК ВЛКСМ. За пять дней выступили 27 участника (включая два семейных дуэта) из 18 городов 14 союзных республик, отобранные по рекомендациям республиканских и местных комитетов по телевидению и радиовещанию

25 июня 1983 года был образован рижский рок-клуб.

25 июня 1975 года Рижский цирк был награжден орденом Трудового Красного Знамени.



25 июня 1950 года в Добельском районе был торжественно открыт камень с надписью: «Вместо отживших свой век хуторов здесь будет сооружен колхозный агрогород имени Сталина».

25 июня 1940 года Московское радио транслировало специальный концерт для балтийских стран. Вокально-инструментальный ансамбль железнодорожников исполнил две песни Дунаевского о Сталине. Потом прозвучали сочинения Паганини и Дворжака и отрывки из оперы Чайковского «Иоланта». Хорошей слышимости мешали атмосферные условия.

25 июня 1941 года немецкая 4-я танковая группа продолжала наступление на Екабпилс и на Даугавпилс, а немецкая 18-я армия — на Ригу.

25 июня 1936 года на базе сельскохозяйственного факультета Латвийского университета была основана Латвийская сельхозакадемия в Елгаве.

25 июня 1904 года в состав Риги была включена Луцавсала.

25 июня 1899 года в территорию Риги была включена территория бывшего Милгравского порта, теперь – Яунмилгравис.

Фото - РИА Новости, фирма "Мелодия", Фонд Сороса-Латвия, Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.