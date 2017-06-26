26 июня 2016 года стали известны данные исследования, проведенного центром безопасности и стратегического анализа Национальной академии обороны о возможностях дестабилизации общества. Они свидетельствовали, что латвийское общество в целом не спешит осуждать Россию за военную агрессию против Украины. 48% респондентов указали, что считают Россию источником угроз, более 70% считали, что торговля с Россией имеет решающее значение для латвийской экономики. Большинство общества, в том числе значительная часть латышей, хочет, чтобы латвийские политики поддерживали хорошие отношения с Россией, резюмировали авторы исследования.

Эксклюзив |

в Риге открылось первое совещание министров образования стран Евросоюза и Центральной Азиии.

В тот же день премьер-министр Лаймдота Страуюма заявила журналистам, что Латвии также следовало бы принять беженцев. «Я считаю, что мы должны это делать. Сегодня я не буду говорить о конкретных цифрах, но дискуссия должна продолжаться на политическом уровне, так как мы не должны уклоняться от общей ответственности ЕС»,- заявила премьер.



26 июня 2014 года в Риге было торжественно открыто новое административное здание Службы государственных доходов на ул. Талеяс. Затраты на строительство составили около 55 миллионов евро.

В тот же день в Латгалии был выявлен первый случай африканской чумы свиней на территории Латвии.

26 июня 2013 года в три часа дня температура во многих регионах достигла +28,+31 градуса. В Руиене термометры показывали +30,6 градуса. Температурные рекорды были побиты в Скулте, Резекне и Зиланы, где воздух прогрелся выше +30 градусов, а также в других регионах страны.



В тот же день в Брюсселе в здании Европарламента состоялось торжественное мероприятие по открытию аллеи Балтийского пути. Так стал называться один из центральных коридоров здания. С идеей создать аллею Балтийского пути евродепутат Сандра Калниете выступила осенью 2011 года на мероприятии, посвященном 20-летию восстановления независимости стран Балтии. Сообщалось, что аллея создана для того, чтобы чествовать жителей Латвии, Литвы и Эстонии, которые объединились 23 августа 1989 года, и встали в живую 600-километровую цепь, чтобы продемонстрировать свое единство.

В тот же день в Риге на новом пляже Луцавсалы открылась спасательная станция.



26 июня 2012 года в Рижском замке президент Андрис Берзиньш встретился с представителями Объединения латышских офицеров. Как заявил Берзиньш, все время своего президентства он намерен продолжать усилия по примирению ветеранов Второй мировой войны, призвав одинаково относиться ко всем, кто воевал за чужие армии, но всегда оставался верен родине.

В тот же день в ходе опроса, в котором участвовали 30,546 тыс. пользователей портала draugiem.lv, самым вкусным пивом Латвии было признано «Ужавас гайшайс алус», второе место заняло «Валмиермуйжа гайшайс алус», а третье — пиво «Aldara Zelta». Каждый из голосовавших имел возможность включить в свою подборку неограниченное число сортов пива.

26 июня 2011 года пресс-служба президента сообщила, что президент Валдис Затлерс за четыре года своих полномочий помиловал 122 осужденных. Восемь помилованных после помилования вновь нарушили Уголовный закон, и им были предъявлены новые обвинения.

В тот же день Государственное агентство занятости сообщило, что в так называемой программе столатовиков с момента ее введения участвовало 100,8 тысяч человек, и еще 38 тысяч безработных ждут на нее очереди, но программа прекращает действовать в конце года.

26 июня 2010 года бывший премьер-министр Валдис Биркавс высказал уверенность агентству BNS, в том, что если Балтийские и Северные страны сумеют договориться о конкретной позиции в важных вопросах, то у этого региона есть все возможности стать серьезнейшей силой в ЕС.

Той же ночью в Риге возле памятника Свободы были задержаны писающие граждане Швеции.

26 июня 2009 года Общество поддержки ЛНБ сообщило, что за строительством Латвийской национальной библиотеки можно наблюдать через интернет, по адресам www.gaisma.lv и www.light.lv. Прямую трансляцию планировалось обеспечивать до завершения строительства объекта.



26 июня 2008 года президент Валдис Затлерс с супругой в ходе визита на Украину посетили Чернобыль, где в 1986 году доктор Затлерс принимал участие в ликвидации последствий аварии на АЭС.

В тот же день научно-популярный журнал Nature сообщил, что в Латвии найдены остатки ископаемого самого примитивного на Земле четвероногого, которые могут помочь ученым лучше понять эволюцию рыб в четвероногих животных, способных ходить по суше.

В тот же день в концертном зале "Дзинтари" с сольным концертом выступил всемирно известный тенор Хосе Каррерас.

26 июня 2007 года премьер-министр Айгар Калвитис поручил министерству образования оценить возможность продления времени обучения для учеников с тремя неудовлетворительными оценками х по итогам учебного года, чтобы они занимались летом.

В тот же день в Валмиере подозреваемый в краже автомобильной магнитолы спрятался от полиции, зарывшись в ил на озере, однако стражам порядка удалось его найти и задержать. Полицейским пришлось искать мужчину почти час. Мужчина сидел в довольно неудобной позе в иле озерца Дзирнаву, выставив наружу только нос. Но так и не выпустил из рук ни одну из украденных магнитол.

В тот же день Рижском замке и.о. начальника Государственной пограничной охраны генерал Эрикc Ивановc вручил президенту Латвии Вайре Вике-Фрейберге высшую награду ГПО - крест "За заслуги" первой степени.

26 июня 2006 года "Ливский аквапарк" в Юрмале принял миллионного посетителя.

В тот же день руководитель монетного отдела управления кассы и оборота денег Банка Латвии Марута Брукле сообщила, что Банк Латвии будет чеканить юбилейные монеты в форме семиугольника.

В тот же день Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла решение о прекращении постмониторингового диалога с Латвией.

26 июня 2004 года стало известно, что в конкурсе на поставки мебели и предметов интерьера, проведенном канцелярией Сейма, победили четыре предприятия, которые доставят в здание парламента мебель общей стоимостью 28 741 лат. Предполагалось купить мебель для парламентского кафе, помещений фракций и комиссий. А в кафе заменить стойку, столы и стулья, а также другие предметы интерьера.

26 июня 2003 года из заключения были освобождены члены латвийской организации национал-большевистского толка "Победа" Артур Петров и Раймонд Крумгольд, обвиняемые в призывах к насильственному свержению законной власти и неразрешенном хранении взрывчатых веществ.Таким образом, в заключении не осталось ни одного из приверженцев национал-большевиков.

26 июня 2002 года был подписан Закон об обороте оружия, который вступил в силу 1 января 2003 года. В законе стрела спортивного лука и сам лук были определены как оружие и приравнены к боеприпасам огнестрельного оружия.

26 июня 2001 года Сейм Латвии принял поправки к закону, предусматривающие удвоить зарплату президента Вайры Вике-Фрейберги. Согласно поправкам, зарплата президента составит 2000 латов вместо прежних 1000 латов. Tаким образом, президент Латвии стала самым высокооплачиваемым в странах Балтии президентом.

В тот же день депутат социал-демократической фракции Cейма, один из членов парламентской группы поддержки репатриации инородцев на этническую родину Янис Лея вручил семье Пимановых, желающих переселиться на постоянное место жительство в Санкт-Петербург тысячу долларов.

В тот же день Кабинет министров принял к сведению информацию о ходе приватизации АО "Латвийский Сбербанк" и поручил Латвийскому агентству приватизации предоставить правительству более полную информацию о банке, в том числе о правилах приватизации "Сбербанка".

26 июня 2000 года начальник Иммиграционной полиции Айварс Курпниекс сообщил, что двое задержанных на прошлой неделе в Балтийском море чеченцев будут выдворены из Латвии, так как вида на жительство у них нет, а заявление о предоставлении статуса беженца они не написали.

В тот же день в четыре утра в рижском парке Аркадия, сгорела деревянная эстрада стоимостью в 17 тысяч латов, построенная в 1927 году. За поджог эстрады был задержан 12-летний мальчик Геннадий С.



26 июня 1998 года в Риге напротив дома Рижского латышского общества был открыт выполненный из бронзы памятник художнику Карлису Падегсу (1911—1940). Памятник городу подарила Рита Червеняк-Виркава, проживающая в Дюссельдорфе, видевшая Падегса в юности, посещавшая в 1933 и 1934 годах его выставки под открытым небом, которые проводились именно там, где стоит памятник.

26 июня 1992 года был закрыт Рижский театр юного зрителя.

26 июня 1989 года открылось первое частное кредитное учреждение в послевоенной Латвии, позже — Рижский Коммерческий банк.



В тот же день в Риге, на эстраде в Межапарке впервые в Советской Латвии выступил знаменитый ансамбль американских латышей Čikāgas piecīši.



26 июня 1972 года в Риге на углу улицы Ленина и бульвара Коммунаров открылось двухэтажное кафе «Сигулда», на 200 посетителей. Стены нижнего зала были украшены керамикой, верхнего — гобеленами.

26 июня 1941 года 4-я танковая группа Гёпнера прорвалась к Даугавпилсу, захватила оба больших моста через Западную Двину неповрежденными и заняла плацдарм на правом берегу.

26 июня 1940 года Кабинет министров принял решение о ликвидации всех шести камер (палат), основанных К.Улманисом — сельскохозяйственной, торгово-промышленной, трудовой, ремесленной, литературы и искусства, профессиональной. Было отменено дополнение к закону от 6 июня 1940 года, согласно которому сотрудники государственных и муниципальных учреждений должны были проводить отпуска на сельскохозяйственных работах.



В тот же день начали легально выходить газета «Латгальская правда» - орган Латгальского областного комитета Компартии Латвии и газета «Брива яунатне» - орган ЦК Союза трудовой молодежи Латвии.

В тот же день профсоюз латышских писателей и журналистов принял декларацию, начинавшуюся словами «С созданием деспотического режима 15 мая латышская литература переживала глубокий кризис».

26 июня 1925 года утром на расстоянии 8-ми морских миль от Лиепаи были замечены 11 военных кораблей советского флота.

26 июня 1873 года на первом Празднике песни впервые было исполнено Dievs, svētī Latviju!.

Фото - prezident.lv, lnb.lv, forum.myriga.info, Госканцелярия, Латвийское телевидение. Википедия.