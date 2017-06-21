Эксклюзив |

Дональд Трамп не имеет никакого представления о том, как вести политические дела, Владимир Путин со своими обязанностями справляется немного лучше, сказал в эксклюзивном интервью радиостанции Baltkom в рамках круглого стола посвященного теме "Вся президентская рать" профессор, научный сотрудник Центра североамериканских исследований им. Джона Ф.Кеннеди Франкуртского университета при Свободном университете Берлина Гете Кристиан Ламмерт.

Baltkom: Как вы думаете, какие черты характера преобладают у президентов?

К.Л.: Я думаю, что это нарциссический тип личности, без реальных знаний в политике, заинтересованный лишь в своих делах. Президенты не являются экспертами в ведении политики, и, как мне кажется, у них нет чёткой программы, во всяком случае, это касается президента Трампа.

Baltkom: А что насчёт профессиональных качеств?

К.Л.: Насколько мы знаем от представителей администрации Дональда Трампа, не похоже, что у него есть хоть какое-то представление о том, как организовать работу Белого дома. Я имею в виду, что существует противостояние между группой, представляемой Республиканской партией, группой Райнса Прибуса, и более правой, националистической группой. Трамп не способен четко определить свою программу действий, отчего происходит конфликт интересов у этих групп. Вот и получается, что у него нет представления о том, как вести дела в Белом доме.

Baltkom: А что все таки поражает Вас в таком президенте, как Дональд Трамп?

К.Л.: Его лидерский стиль, он ведет политику, как спектакль, у него нет какой-либо глубокой политической программы. С профессиональной точки зрения, я скорее поражён в негативном смысле, я не вижу позитивных аспектов в деятельности администрации Трампа. Да и он сам выглядит удивлённым тем, как ведёт свои дела. Я думаю это и есть самое поразительное, что можно сказать о Дональде Трампе.

**Baltkom: Как Вы думаете, появится ли в скором времени настолько же сильная личность, как он? **

К.Л.: Мы не знаем. Старые партии в США находятся в глубоком кризисе, они не знают, какую политическую повестку дня предложить, и они не знают, кто мог бы участвовать в следующих выборах. Создается впечатление, что в современных демократических обществах множеству людей нравится лишь идея иметь сильного президента, и даже больше - не просто президента, а сильного мужчину. По этой причине, например, в России успешен Путин, в Турции успешен Эрдоган, а в США успешен Трамп. Люди ищут того, кто предложит им перспективу на будущее, с точки зрения демократии, это является проблемой.

Baltkom: Как Вы думаете, что делает Владимира Путина особенным?

К.Л.: Путин… Как минимум он способен консолидировать своё положение у власти в России. Я не специалист в российской политике, но, с моей точки зрения, там вести политику сложно, поскольку в России много социальных и экономических проблем, которые нужно решать. Путин в основном использует силу внутри России, он также использует политическую инициативу тех, кто поддерживает его. Форма правления в России - самодержавие.

Интервью провела Марина Зимонина

Напомним, 21 июня на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная теме "Вся президентская рать"