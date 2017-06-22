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Вентспилсские предприятия узнали об отказе от проекта "Северный поток -2" (Nord Stream 2) из СМИ. Об этом радио Baltkom рассказала президент "Балтийской ассоциации – транспорт и логистика" Инга Антане.

"Для нас это очень важный проект, так как наши предприниматели очень серьезно работали над ним. Предложение об участии поступило от партнера из Германии, после чего мы начали работать. Мы смотрели, считали, как можно организовать проход труб через наши терминалы. А потом через прессу узнали о решении правительства", - отметила она.

Антане также пояснила, почему предприятия Вентспилсского порта намерены просить компенсацию у правительства в размере 8,3 миллионов евро.

"Мы хотим, чтобы с нами кто-то вообще поговорил, объяснил ситуацию. Мы уже пробовали поговорить с правительством. До сих пор нам никто ничего не объяснил. Я понимаю, что можем не знать всего, но правительству и премьеру надо было организовать дискуссию с нашими предпринимателями, чтобы объяснить ситуацию и условия", - сказала она.

Как уже сообщалось, латвийские компании Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis просят правительство компенсировать им недополученные доходы в размере 8,3 млн евро в связи с тем, что Кабинет министров запретил Вентспилсскому свободному порту участвовать в реализации проекта газопровода "Северный поток - 2".

Тем временем премьер-министр Марис Кучинскис отметил, что латвийское государство никому ничего не должно за проект "Северный поток - 2".