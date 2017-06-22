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Мэр Риги Нил Ушаков, выступая сегодня в Рижской думе на первом заседании самоуправления нового созыва, позволил себе несколько шуток в адрес представителей оппозиции. Об этом рассказал корреспондент радио Baltkom.

"Ушаков, отвечая на вопросы оппозиции, отпустил несколько колкостей в адрес Бондарса, сказав, например, что Рижская дума - это не Krājbanka, в котором можно работать только потому, что у тебя красивая прическа. Очевидно, что он имел в виду именно Бондарса, который возглавлял этот банк, и который известен своей стильной прической. Отвечая на вопрос Юты Стрике, не является ли он фанатом Путина, Ушаков сказал, что предпочитает не оценивать зарубежных политиков, но он точно не в восторге от политиков, которые меняют свою фамилию и не понятно, где родились. Известно, что настоящее имя Стрике - Анна Потапова и она имеет множество темных пятен в своей биографии", - рассказал корреспондент Baltkom.

Отвечая на вопрос кандидата мэра Риги от "Единства" Вилниса Кирсиса, Ушаков сравнил его с MP3-плеером.

"Господин Кирсис, вы мне напоминаете MP3-плейер с двумя-тремя записями", - сказал Ушаков.

Корреспондент Baltkom также отметил, что в целом сегодня состоится три заседания столичной думы, и депутаты, скорее всего, будут заседать до поздней ночи.

"Сегодня состоится целых три заседания - на первом выберут мэра и вице-мэра, на втором будут утверждать новые мандаты, а на третьем - составы комитетов городской власти. Только это последнее заседание - это 160 голосования, так что, наверное, заседать депутаты будут до ночи", - сказал корреспондент.

Напомним, сегодня проходит первое заседание Рижской думы нового созыва.

Mixnews ведет из Рижской думы прямую видеотрансляцию.

Как уже сообщалось, по итогам выборов большинство мест в столичной думе сохранил объединенный список "Согласия"/"Честь служить Риге", хотя и лишился части мандатов. Список во главе с Ушаковым набрал 50,85% голосов и получило в новой думе 32 мандата.