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Латыши, поселившиеся в Сибири еще в 19 веке, бережно сохранили старые традиции празднования Лиго, но до сих пор отмечают этот праздник по старому стилю - 6 июля, рассказала в интервью радио Baltkom директор музея Кришьяна Барона, руководитель курсов по празднованию Лиго Рута Карклиня.

"Сибирские латыши празднуют Лиго на две недели позже, по старому стилю - 6 июля. Да, это не самая короткая ночь в году, но традиции сохранились с позапрошлого века, когда в ходу был еще юлианский календарь. Латыши ведь живут в Сибири не только после сталинских депортаций, первые диаспоры по разным причинам появились там уже с начала 19 века. Многие переселялись добровольно, в рамках знаменитой столыпинской реформы, поехали получать землю. Это моя нереализованная пока мечта - съездить, отпраздновать Лиго со столетиями хранящими традиции латышами, в Башкирии, в Сибири. Ведь если человек любит традиции своей родины, то он сохранит их и на чужбине", - подчеркнула директор музея.

Также Карклиня рассказала, что существуют традиционные латышские песни, которые призывают дождь на Лиго, а есть, которые отгоняют, и эти песни мистическим образом работают. Надо просто правильно их петь, считает она.

"Но без дождя Лиго не бывает, ведь недаром появилась знаменитая латышская поговорка " līst kā pa Jāņiem" (льет, как в Янов день). Но даже если дождь поливает так, что его не остановить, то все равно надо хоть на минуточку, но зажечь костер и подержать над ним руки и потом дома дома над печью или камином, или хотя бы над свечкой, открыть душу и продолжать праздновать", - сказала Рута Карклиня.

Напомним, как писал Mixnews, что в рамках курсов курсов по празднованию Лиго жители Китая, Индии, Марокко и других стран выпекают хлеб, бегают по утренней росе голышом и слушают латышские песни.

Праздник Лиго отмечается в ночь с 23 на 24 июня. тематические мероприятия в Риге и других городах Латвии начались уже с понедельника. Добавим, что 23 и 24 июня в Риге и Юрмале городской общественный транспорт будет бесплатным.