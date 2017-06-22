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В четверг после 15 часов в Риге начали образовываться пробки, которые могут быть связаны с предстоящими праздничными выходными. Об этом свидетельствует информация на портале Balticmaps.eu.

Самые большие транспортные заторы к 16.30 наблюдались в центре Риги, а также на выездах из города.

Пробки образовались на улице Чака, Лачплеша, Кр. Валдемара, Стабу, Элизабетес, Бривибас и на участке от улицы Таллинас до Густава Земгала гатве.

Транспортные заторы наблюдаются на Вантовом и Каменном мосту.

После 16 часов из-за рейда дорожной полиции на выезде из Риги на ул. Бривибас гатве образуются крупные транспортные заторы.

Усиленный контроль на дорогах введен до 27 июня.

За актуальной информацией можно следить через мобильное приложение Waze и на портале Balticmaps.eu.