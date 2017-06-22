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После голосования за мэра Риги депутаты прервутся на три часа, чтобы вернуться в зал заседаний около 22:00. Об этом рассказал специальный корреспондент радио Baltkom, который находится в Рижской думе с самого утра.

"Депутаты сделают трехчасовой перерыв, в 21:30-22:00 вернуться в зал, чтобы провести еще два заседания, на которых будет выбран вице-мэр Риги, утверждены полные составы комиссий, избраны их председатели и заместители. Всего это 160 должностей, то есть такое же количество голосований ждет новоизбранных депутатов", - рассказал он.

Сами депутаты отмечают, что готовы работать до утра.

Напомним, голосование за мэра состоялось спустя 8 часов с начала заседания. Ему предшествовали жесткие дебаты и вопросы кандидатам в мэры.

Представленные в Рижской думе оппозиционные партии на первом заседании думы нового созыва выдвинули на пост мэра Риги кандидатуру Мартиньша Бондарса (Латвийское объединение регионов, ЛОР).