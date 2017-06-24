Эксклюзив |

Говорить о предоставлении латвийского гражданства детям неграждан при нынешней геополитической ситуации, является предательством Латвии, так считает юрист и представитель общества "Демократические патриоты" Иева Бранте.

"Говорить о дарении гражданства детям неграждан пока в Латвии существуют русские школы с пропагандой Кремля - означает подарить Латвию Кремлю", - написала Бранте.

Runāt par pilsonības dāvināšanu nepilsoņu bērniem kamēr Latvijā pastāv krievu skolas ar Kremļa propagandu - nozīmē uzdāvināt Kremlim Latviju — Ieva Brante (@ibrante) 22 июня 2017 г.

Многие пользователи соцсети с Бранте согласились, указывая, что может быть это и есть цель продвижения идеи "гражданства с рождения", а кто-то и нет.

"Иева, нет. Дети это только дети. Плохая школа сделает враждебным как гражданина, так и негражданина. Спустя 25 лет со дня восстановления независимости, в Латвии не могут рождаться дети бывшего СССР", - написала административный руководитель проекта Re:Baltica Санита Емберга.

Ieva, nē. Bērni ir tikai bērni.Slikta skola naidīgu padarīs kā pilsoni,tā nepilsoni. Neatkarīgā LV 25 g.v nevar dzimt ex-USSR bērni — Sanita Jemberga (@jemberga) June 22, 2017

В свою очередь другой пользователь соцсети написал, что именно после публикации таких мнений, становится страшно за свою страну. "Именно, читая такие предложения "настоящих латышей" становится страшно за страну. Что дальше - запретить выпускникам таких школ проходить натурализацию???"

Tieši lasot šādus "īsto latviešu" priekšlikumus, paliek bail par valsti. Kas tālāk- krievu skolu beidzējiem aizliegt naturalizāciju??? — (@JurisBriedis) June 23, 2017

Напомним, гражданская активистка Иева Бранте не раз выступала с различными инициативами. Так, например, она инициировала судебный спор за запрещение проведения дискотеки "Новой волны" на набережной 11-го Ноября в Риге. Она инициировала акцию против вечера российского композитора Игоря Крутого в Национальной опере. Также госпожа Бранте подала заявление в KNAB и в Генпрокуратуру, чтобы они рассмотрели действия председателя Рижской думы Нила Ушакова по части "билетной реформы". Активистка также участвовала на митингах "против агрессии России на Украине".

Как сообщалось, ранее президент Латвии Раймонд Вейонис выступил с инициативой предоставлять латвийское гражданство родившимся в Латвии детям неграждан с момента рождения.

Все новорожденные, в том числе дети неграждан, должны автоматически получать гражданство Латвии – такой законопроект, несмотря на все возражения, продолжает продвигать Канцелярия президента.