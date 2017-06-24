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Праздник Лиге и Янову ночь в Риги посетили в этом году 100 000 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Риги Нил Ушаков.

"Самое большое Лиго в мире - на набережной в Риге! Этой ночью праздник здесь отметили около 100 000 рижан и гостей города! С праздником всех еще раз!", - написал градоначальник.

Как сообщал портал Mixnews, в ночь с 23 на 24 июня тысячи рижан и гостей столицы всех возрастов и поколений собрались на Набережной 11. ноября и Дзегужкалнсе, чтобы песнями и танцами, кострами, венками и вкусными традиционными угощениями отметить один из самых любимых летних праздников – Лиго.

Масштабные народные гулянья с 19:00 часов 23 июня до 4:30 утра 24 июня прошли на Набережной 11 ноября. Веселились и на другом берегу Даугавы – на Дзегужкалнсе, с 20:00 часов 23 июня до 4:30 24 июня.