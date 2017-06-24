Эксклюзив |

Примадона российской эстрады Алла Пугачева и ее супруг шоу-мэн Максим Галкин с детьми очередной летний сезон проводят в Юрмале. Живет чета по соседству с латвийской певицей Лаймой Вайкуле.

Периодически Пугачева и Вайкуле рассказывают своим поклонникам о том, как проводят время. Делают они это с юмором и задором. На этот раз артистки решили поделиться о том, что думают про праздник Лиго. Шуточный ролик разместила в своем Instagram Вайкуле.

Вайкуле: Ой, с самого утра венки плели.

Пугачева: Праздник в Латвии, праздник Лиго.

Вайкуле: Да, и пускали венки по реке. А вообще, зачем ты, Алла пускала,у тебя же есть суженый?

Пугачева: Да, а пусть судится еще.

Вайкуле: Ну тогда мы пойдем искать цветок папоротника на всякий случай.

Пугачева: Ты что, плюнешь в меня?

Вайкуле: Нет, нет - поцелую!

Певицы сказали, что пойдут искать цветок и потом расскажут, что было и будет дальше.

#ДАМЫСДЮН #ЛАЙМАЛЛА Публикация от Лайма Вайкуле (@laima_vaikule_official) Июн 23 2017 в 9:40 PDT

Поклонники певиц оценили юмор своих кумиров: "Какие вы классные!", "Девчи-прикольщицы!!Четкие!!!", "Боже, какие же вы классные! Заряд настроения на весь день", "Молодцы!! Приколистки!!))", Великолепные артистки с очень хорошим чувством юмора".