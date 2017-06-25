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"Я работал с первым и единственным президентом СССР, и с первым президентом России. Тогда мы начинали все с чистого листа, но могу сказать точно, что институт президентства в России состоялся, сказал радиостанции Baltkom в рамках круглого стола посвященного теме "Вся президентская рать" экс-советник президента Российской Федерации Дмитрия Медведева, в прошлом руководитель службы протокола президента СССР Михаила Горбачева и президента России Бориса Ельцина Владимир Шевченко.

"В России господствовала императорская, царская, затем партийная власть и, когда пришла пора, что-то менять в парламентской республике, а точнее вводить президентскую власть, общество было не готово. О Горбачёве говорить трудно, так как с ним я отработал менее года. Но отмечу, что у первого президента команда менялась очень часто, так как для нас все было ново и мы вели поиски правильного направления. И если брать российский период, очевидно, что власть идёт только вперёд. Для России подходит именно президентская форма правления", — отметил Шевченко.

Также он подчеркнул, что от команды президента зависит очень многое.

"После 2000-х годов произошла кадровая стабилизация и многие считают, что это застой, но лично я думаю, что наоборот – это отличная возможность раскрыть себя каждому члену команды. Ведь проще всего устраивать кадровую чехарду, но стоит ли? Ведь от команды президента зависит очень многое. Президентская рать – это команда единомышленников, которая решает над какими задачами будет работать глава государства и разрабатывает определённое направление, которое может привести, как вперёд, так и назад", — заявил политик.

В конце советник Путина сказал, что не стоит также забывать, что и президент должен быть стоящим своего положения, чтобы быть избранным на второй срок.

"Большую роль в правление играет сам президент. Президент – это человек, на чьих плечах лежит полная ответственность за государство, а институт президентства выстраивается под мышление, менталитет и волю народа. Может быть так, что на четвёртом году правления ему лучше бежать. Есть ряд стран, где президентская власть меняется гораздо чаще, чем в России, но, что они от этого выигрывают я не могу сказать", — поделился Владимир Шевченко.

Напомним, 21 июня на радио Baltkom прошла программа "Круглый стол", посвященная теме "Вся президентская рать".