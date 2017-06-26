Эксперт о выборах президента: у нас будет выбор между жуликом и другом Путина (23)

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Эксклюзив | 26 июня 2017 года, 09:32

Если ввести в Латвии всенародные выборы президента, то жители страны будут выбирать между большим жуликом или большим другом Путина. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказал директор Института публичного права Латвии Арвидс Дравниекс.

"У многих избирателей есть традиция голосовать по этническому признаку. Это значит, можно смоделировать эти выборы. В последнем туре останется русский, которого будет поддерживать его электорат, как в Риге Нила Ушакова, а второй будет кандидат у которого больше денег, скорее всего из тех, кто контролирует коалиционное правительство. тогда выбор будет между большим жуликом или большим другом Путина. Конечно, большинство выберет жулика или его представителя", - сказал он.

По словам эксперта, сегодняшнее общество не готово к такому выбору. "Общество держится на нравах, а не законах. И сейчас, судя по лексикону, бандитские нравы переходят и в политическую среду. И идея о том, что это можно остановить законом - абсурдна", - отметил он.

На вопрос о том, кто именно вносит в политику бандитские нравы, Дравниекс предпочел не отвечать.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис призывает парламент утвердить всенародные выборы президента уже в 2019 году.

"Сейму необходимо утвердить прямые выборы президента, так как главу страны должен выбирать сам народ", - отметил Вейонис в своей речи в парламенте.

Президент призвал парламент не медлить и направить на рассмотрение необходимые поправки к Конституции уже осенью этого года.

Комментарии 23
₽&£2 часа назад
В Латвии кругом одни эксперты, а страна находится в .опе!!!
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Габи фу2 часа назад
У многих избирателей есть традиция голосовать по этническому признаку.
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ну вы же так и голосуете уже 26 лет.Вас имеют,но зато имеют свои. Может с себя надо начинать,а не на зеркало пенять????
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выборщик1 час назад
В Латвии по Сатверсме ,власть принадлежит народу.И народ выбирает того,кого считает нужным.А не того,кто выгоден нынешней власти или части отдельных олигархов или экспертов.Это называется демократией. Можно ли повлиять на мнение избирателей? Конечно можно,например проводя нынешнюю политику,повышая себе зарплату до сумасшедших размеров,а медсестрам ,пожарным и прочим показывая фигу 26 лет.
Что касается про народ выберет жуликов,так их все это время выбирают и как то эксперта это не волнует...Бюджетные деньги как воровали,так и воруют,коррупция достигла гигантских размеров.
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