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Если ввести в Латвии всенародные выборы президента, то жители страны будут выбирать между большим жуликом или большим другом Путина. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказал директор Института публичного права Латвии Арвидс Дравниекс.

"У многих избирателей есть традиция голосовать по этническому признаку. Это значит, можно смоделировать эти выборы. В последнем туре останется русский, которого будет поддерживать его электорат, как в Риге Нила Ушакова, а второй будет кандидат у которого больше денег, скорее всего из тех, кто контролирует коалиционное правительство. тогда выбор будет между большим жуликом или большим другом Путина. Конечно, большинство выберет жулика или его представителя", - сказал он.

По словам эксперта, сегодняшнее общество не готово к такому выбору. "Общество держится на нравах, а не законах. И сейчас, судя по лексикону, бандитские нравы переходят и в политическую среду. И идея о том, что это можно остановить законом - абсурдна", - отметил он.

На вопрос о том, кто именно вносит в политику бандитские нравы, Дравниекс предпочел не отвечать.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис призывает парламент утвердить всенародные выборы президента уже в 2019 году.

"Сейму необходимо утвердить прямые выборы президента, так как главу страны должен выбирать сам народ", - отметил Вейонис в своей речи в парламенте.

Президент призвал парламент не медлить и направить на рассмотрение необходимые поправки к Конституции уже осенью этого года.