Эксперт о выборах президента: у нас будет выбор между жуликом и другом Путина (23)
Если ввести в Латвии всенародные выборы президента, то жители страны будут выбирать между большим жуликом или большим другом Путина. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom высказал директор Института публичного права Латвии Арвидс Дравниекс.
"У многих избирателей есть традиция голосовать по этническому признаку. Это значит, можно смоделировать эти выборы. В последнем туре останется русский, которого будет поддерживать его электорат, как в Риге Нила Ушакова, а второй будет кандидат у которого больше денег, скорее всего из тех, кто контролирует коалиционное правительство. тогда выбор будет между большим жуликом или большим другом Путина. Конечно, большинство выберет жулика или его представителя", - сказал он.
По словам эксперта, сегодняшнее общество не готово к такому выбору. "Общество держится на нравах, а не законах. И сейчас, судя по лексикону, бандитские нравы переходят и в политическую среду. И идея о том, что это можно остановить законом - абсурдна", - отметил он.
На вопрос о том, кто именно вносит в политику бандитские нравы, Дравниекс предпочел не отвечать.
Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис призывает парламент утвердить всенародные выборы президента уже в 2019 году.
"Сейму необходимо утвердить прямые выборы президента, так как главу страны должен выбирать сам народ", - отметил Вейонис в своей речи в парламенте.
Президент призвал парламент не медлить и направить на рассмотрение необходимые поправки к Конституции уже осенью этого года.
===================================
ну вы же так и голосуете уже 26 лет.Вас имеют,но зато имеют свои. Может с себя надо начинать,а не на зеркало пенять????
Что касается про народ выберет жуликов,так их все это время выбирают и как то эксперта это не волнует...Бюджетные деньги как воровали,так и воруют,коррупция достигла гигантских размеров.