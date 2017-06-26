Эксперт: Ушаков для интеграции общества сделал гораздо больше всех Элерте и Калниете

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Эксклюзив | 26 июня 2017 года, 16:03

Празднование Лиго и Яновой ночи в Риге, когда на один из самых любимых праздников латышей выходит более 100 000 человек, является ярким свидетельством решения вопроса интеграции общества, считает глава рекламного агентства Мooz! Эрик Стендзениекс.

Напомним, традицию праздновать Янову ночь на набережной 11 Ноября ввел мэр Риги Нил Ушаков в 2010 году.

"Черт возьми, на Лиго со 100 000 людей на набережной 11 ноября/Дзегужкалнсе, Рижская Дума в плане интеграции сделала больше, чем все Элерте и Калниете вместе взятые", - написал латвийский рекламщик.

Пользователи соцсети не все были согласны с данным утверждением, говоря, что это вовсе не идея мэра Риги Нила Ушакова отмечать Лиго на набережной.

На что Стензениекс возразил, что прежним градоначальникам такая идея почему-то не пришла в голову.

"Эта идея именно этой Рижской думы - собрать вместе латышей, русских и других и учить их праздновать Янову ночь. Бирксу и Аксеноку ничего подобного на ум не пришло. 100 000 людей разных национальностей на берегу Даугавы изучали, как отмечают Лиго и Янову ночь в латышских традициях. Вот это результат", - написал Стендзениекс.

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Как писал портал Mixnews, в ночь с 23 на 24 июня тысячи рижан и гостей столицы всех возрастов и поколений собрались на Набережной 11. ноября и Дзегужкалнсе, чтобы песнями и танцами, кострами, венками и вкусными традиционными угощениями отметить один из самых любимых летних праздников – Лиго.

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Праздник Лиге и Янову ночь в Риги посетили в этом году 100 000 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Риги Нил Ушаков.

"Самое большое Лиго в мире - на набережной в Риге! Этой ночью праздник здесь отметили около 100 000 рижан и гостей города! С праздником всех еще раз!", - написал градоначальник.

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