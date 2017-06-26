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Празднование Лиго и Яновой ночи в Риге, когда на один из самых любимых праздников латышей выходит более 100 000 человек, является ярким свидетельством решения вопроса интеграции общества, считает глава рекламного агентства Мooz! Эрик Стендзениекс.

Напомним, традицию праздновать Янову ночь на набережной 11 Ноября ввел мэр Риги Нил Ушаков в 2010 году.

"Черт возьми, на Лиго со 100 000 людей на набережной 11 ноября/Дзегужкалнсе, Рижская Дума в плане интеграции сделала больше, чем все Элерте и Калниете вместе взятые", - написал латвийский рекламщик.

BTW, ar Jāņiem krastmalā/Dzegužkalnā 100 000 cilvēkiem, Rīgas dome integrācijā izdarījusi vairāk, nekā visas Ēlertes un Kalnietes kopā. — Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) 25 июня 2017 г.

Пользователи соцсети не все были согласны с данным утверждением, говоря, что это вовсе не идея мэра Риги Нила Ушакова отмечать Лиго на набережной.

На что Стензениекс возразил, что прежним градоначальникам такая идея почему-то не пришла в голову.

"Эта идея именно этой Рижской думы - собрать вместе латышей, русских и других и учить их праздновать Янову ночь. Бирксу и Аксеноку ничего подобного на ум не пришло. 100 000 людей разных национальностей на берегу Даугавы изучали, как отмечают Лиго и Янову ночь в латышских традициях. Вот это результат", - написал Стендзениекс.

Tā arī ir RD ideja – savākt kopā latviešus, krievus, urlas un ko tik vēl ne un mācīt Jāņus. Birkam un Aksenokam nekas tāds neienāca prātā. — Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) 25 июня 2017 г.

"100 000 dazādu tautību cilvēku krastmalā mācījās Jāņu svinēšanu latviskā garā". Šis ir ok rezultāts? — Eriks Stendzenieks (@E_Stendzenieks) 25 июня 2017 г.

Как писал портал Mixnews, в ночь с 23 на 24 июня тысячи рижан и гостей столицы всех возрастов и поколений собрались на Набережной 11. ноября и Дзегужкалнсе, чтобы песнями и танцами, кострами, венками и вкусными традиционными угощениями отметить один из самых любимых летних праздников – Лиго.

Праздник Лиге и Янову ночь в Риги посетили в этом году 100 000 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Риги Нил Ушаков.

"Самое большое Лиго в мире - на набережной в Риге! Этой ночью праздник здесь отметили около 100 000 рижан и гостей города! С праздником всех еще раз!", - написал градоначальник.