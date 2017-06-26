Эксклюзив |

Латвийская торгово-промышленная палата настаивает, чтобы решение о налоговой реформе было принято после сегодняшней встречи с коалиционными партнерами. Об этом радио Baltkom заявил президент торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис.

"Если после встречи с коалицией решение о налоговой реформе не будет принято, то нас, как самую большую предпринимательскую организацию, это не будет устраивать", - заявил он.

Также Ростовскис прокомментировал, как налоговая реформа может отразится на частном бизнесе.

"Мы не можем точно сказать, как реформа повлияет на частный сектор. Но если мы вернемся на два шага назад и посмотрим почему возникла идея провести налоговую реформу, то увидим, что всему причина сокращение населения в Латвии. На данный момент в стране рождаемость меньше смертности, уезжают гораздо больше людей, чем возвращается и единственная возможность все поправить - это изменить экономику. Предприниматели должны создавать такие рабочие места, где люди смогут зарабатывать больше", - отметил Ростовскис.

В конце он напомнил главную идею налоговой реформы.

"Главная идея - сделать страну более конкурентоспособной, чтобы большая часть денег оставалась у жителей и работников Латвии. Но будет неприемлемо, если коалиция вместе с правительством будут лишь обещать изменения и ничего не делать. Мы считаем, что правительство и политики должны научиться по-умному использовать деньги налогоплательщиков. Ведь на данный момент у госказны очень большие резервы", - сказал президент торгово-промышленной палаты.

Напомним, 14 июня Партнеры по правящей коалиции пришли к соглашению о повышении социальных взносов, а дискуссии о большей прогрессивности ставки подоходного налога с населения (ПНН) не была окончена.