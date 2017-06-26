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В Рижской думе теперь все будет по другому, даже для партий, которые работают там уже восемь лет заявил в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom депутат Рижской думы, член правления Новой консервативной партии Юрис Юрашс.

Он отметил, что заседание было напряженным и дало понять, что теперь все будет иначе.

"Заседание в Рижской думе было напряженным и продлилось до утра, так как решался серьезный вопрос - о том, кто станет мэром Риги. По окончанию заседания, стало понятно, что отныне все будет по-другому. Партии, которые полновластно работали в думе предыдущие восемь лет, теперь должны будут считаться с остальными партиями", - заявил Юрашс.

Депутат прокомментировал, насколько вопросы, заданные Ушакову во время заседания, были уместны и относились к работе Рижской думы.

"Мы спрашивали о том, в какую сторону будет двигаться дума, какие ценности для депутата и для мэра являются приоритетными. Ведь хозяйственные проблемы - это не все, чем живет город. Так что я считаю, что абсолютно все вопросы были заданы по существу", - отметил политик.

Также он рассказал о своем сотрудничестве и тактике работы с "Согласием".

"Мы в думу пришли не для того, чтобы друг с другом воевать, а для того, чтобы работать. Но нас особо никто не ждал. Господин Ушаков и господин Америкс говорят о том, что мы все вместе будем дружно работать, но в реальности дела обстоят иначе. Видно, что абсолютно игнорируется мнение оппозиционных партий. Так что слова от действий очень отличаются. Но мы хотим работать, а не кидать друг в друга гранаты", - сказал Юрашс.

Напомним, процесс выборов мэра 22 июня был самым долгим в истории думы. Заседание началось в 9 часов, таким образом процесс избрания мэра в целом занял более девяти часов, в том числе около пяти часов кандидаты отвечали на вопросы депутатов.