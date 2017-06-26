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Прямой эфир всех четырех радиостанций MixMediaGroup вы теперь сможете слушать в своем телефоне. Специальное мобильное приложение с помощью двух кликов запустит прямой эфир любой из станций группы – Baltkom, Mix FM, Mix FM Dance и Юмор ФМ.

Приложение очень простое и удобное в использовании. Чтобы его запустить, достаточно двух кликов – первый запускает приложение, второй одну из четырех станций MixMediaGroup по вашему выбору. Чтобы сменить радиостанцию, тоже нужен всего один клик.

Приложение разработано для операционных систем Android и IOS. Называется оно Mix Media Radio. Оно устанавливается за несколько секунд и не займет много места в вашем телефоне.

“В современном информационном мире необходимо постоянное движение вперед. С помощью нашего приложения наши радиослушатели смогут быть с нами всегда и везде, мобильное приложение, которое мы разработали, убирает границы. Мы находимся в Латвии, но слушать нас можно и в других странах”, - рассказал заместитель главного редактора MixMediaGroup Вадим Радионов, который курировал создание приложения.

Приложение разработал программист Алексей Воловик. В планах у MixMediaGroup еще масса интересных проектов разного формата, которые делают общение со слушателем и зрителем современным, комфортным и простым.

Чтобы скачать приложение напишите в окошке поиска в Play Market (для Андройд) или App Store (для IOS) его название - MixMediaRadio и загрузите его себе на телефон. Также вы можете скачать приложение со страницы mixnews.lv в Интернете.