Эксклюзив |

При всенародном избрании президента всегда существуют риски выбора неудобного для национальных интересов главы государства, считает эксперт по политическим вопросам Юргис Лиепниекс. Таким образом он прокомментировал слова евродепутата Роберта Зиле, который указал на то, что при всенародных выборах может быть избран президент, приближенный к Кремлю.

"Можно подумать, что сейчас такой риск не существует :)))Заключая сделки в зоопарках и гостиницах, конечно, благоприятного Кремлю не выберут", - иронизирует Лиепниекс в своем аккаунте соцсети Twitter.

Varētu domāt, ka tagad tāds risks nepastāv :))) Zoodārzos un viesnīcās darījumus slēdzot, protams, Kremlim labvēlīgu jau neievēlēs :) https://t.co/csHcVuSOm7 — Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) 26 июня 2017 г.

Существует риск, что в результате всенародных выборов может быть избран президент, приближенный к Кремлю, сказал в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении депутат Европарламента Роберт Зиле (VL-ТB/LNNK).

"Мы знаем, что существует риск, и чем ближе к Кремлю, тем он больше", - сказал Зиле, напомнив о ситуации в Литве, где в свое время с должности президента был снят нынешний европарламентарий Роландас Паксас, в том числе из-за связей с Москвой.

Также евродепутат отметил, что в случае всенародных выборов президента многое будет зависеть от денег, выделенных на предвыборные кампании. Однако в целом Зиле согласен с тем, что президенту следует дать больше полномочий.

В свою очередь директор Института публичного права Латвии Арвидс Дравниекс в интервью радио Baltkom также указал, что в Латвии при всенародных выборах президента будет выбор между жуликом и другом Путина.

"У многих избирателей есть традиция голосовать по этническому признаку. Это значит, можно смоделировать эти выборы. В последнем туре останется русский, которого будет поддерживать его электорат, как в Риге Нила Ушакова, а второй будет кандидат у которого больше денег, скорее всего из тех, кто контролирует коалиционное правительство. тогда выбор будет между большим жуликом или большим другом Путина. Конечно, большинство выберет жулика или его представителя", - сказал он.

С призывом к Сейму уже в 2019 году ввести всенародные выборы президента на последнем заседании парламента перед летними каникулами выступил нынешний глава государства Раймонд Вейонис.