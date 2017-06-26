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Первое заседание думы нового созыва было затянуто оппозицией из-за попытки политизировать работу самоуправления. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал депутат Рижской думы Михаил Каменецкий («Согласие»).

По словам депутата, для него это было четвертое заседание в Рижской думе, на котором избирали мэра. И если раньше он думал, что его нельзя уже ничем удивить, то позже понял, что все-таки можно.

«Все вопросы оппозиции Ушакову были из того неджентльменского набора, который характерен для правящих партий в течение уже многих лет, которые на одном этом держатся, объясняя, почему некоторые политические партии нельзя пускать во власть. Это и референдум по языку, и 9 мая, и сотрудничество с «Единой Россией»… Весь этот арсенал аргументов, который давно пора отправить на свалку», - заявил депутат.

Как уже сообщал Mixnews, 22 июня после 9-часового заседания мэром Риги вновь был избран Нил Ушаков. После чего дума заседала до раннего утра, выбирая вице-мэра и утверждая состав комитетов городской власти.