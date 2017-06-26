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Оппозиция знала, что у Бондарса мало шансов стать мэром Риги, но не сдавалась заявил в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom депутат Рижской думы от партии "Единство" Вилнис Кирсис.

Парламентарий отметил, что основа политики - это возможность высказывать свое мнение.

"Это заседание было самым неординарным за последние годы. Оно показало, что в Риге очень сильная оппозиция и с ней надо считаться. Ведь вопросы, которые интересуют оппозицию, также волнуют и рижан. Со стороны "Согласия" была попытка ограничить время дебатов и количество вопросов, что антидемократично. Так как основа политики - это возможность свободно высказывать свое мнение. Поэтому старание ускорить голосование подействовало наоборот - депутаты стали задавать еще больше вопросов", - подчеркнул Кирсис.

Также он рассказал о решении оппозиции не сотрудничать с "Согласием".

"По поводу подписанного меморандума о несотрудничестве с "Согласием", могу сказать, что у нас другой путь развития, и поэтому нам не по дороге с данной партией. Что касается господина Бондарса, то мы еще перед заседанием договорились, что он наш кандидат в мэры, поэтому мы придерживались этой дорожки до последнего. Мы шли до конца, хоть и вероятность того, что Бондарс мог занять кресло мэра была очень мала. Но мы пытались показать, что у господина Ушакова есть альтернатива", - заявил политик.

Напомним, процесс выборов мэра 22 июня был самым долгим в истории думы. Заседание началось в 9 часов, таким образом процесс избрания мэра в целом занял более девяти часов, в том числе около пяти часов кандидаты отвечали на вопросы депутатов.