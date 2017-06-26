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Неизвестные злоумышленники стреляют по окнам многоквартирных домов в Иманте, в районе школы Оствальда, об этом в социальной сети Facebook сообщила жительницарижского микрорайона, отметив, что такие ЧП фиксировались и ранее. Женщина вызвала полицию, которая составила протокол. Заведено дело, ведется расследование. Полиция обещала дать комментарии радио Baltkom после обобщения всей информации во вторник, 27 июня.

"Жители Иманты, для вас информация! Сегодня ночью в 00:50 я проснулась от звука по стеклу... Подошла к окну в гостиной, оно было разбито. Щель круглая и трещины вокруг. Долго выслеживала у окна,так никого в течении часа и не увидела. Пошла спать к ребенку. Муж в командировке, страшно. Заснула. И в 3 часа ночи история повторилась. Разбитое стекло в детской комнате. Вызвала полицию. Приехали инспекторы. Составили протокол. Завели дело. Просмотрели всё кругом. Под окнами десятки бычков от Winston. Никаких следов. Просмотрев мои окна, заявили,что это выстрелы из пневматического пистолета", - написала жительница Риги Яна.

Позднее пострадавшая в комментариях к посту выставила фотографию, сделанную при дневном свете, на которой видно, что стреляли не пулями, а наконечниками от крестообразной отвертки.

Также Яна указала, что вызвала полицию, которая оформила протокол. В то же время женщина указала, что не собирается останавливаться и намерена жаловаться в прокуратуру и призвала всех потерпевших написать совместное заявление в правоохранительные органы.

"Я не отказывалась от возбуждения уголовного дела. Ко мне пришла инспектор и под диктовку записала показания. Сказала,что свяжется со мной, как будет что-то известно", - написала женщина, добавив, что не собирается останавливаться и намерена жаловаться в прокуратуру.

Радио Baltkom обратилось за комментариями в полицию. Представители правоохранительных органов указали, что обобщат всю информацию и дадут пояснения во вторник.

Автор поста также сделала фотографии вида из окна, чтобы можно было разглядеть траекторию полета при стрельбе. Женщина надеется, что полиция как следует займется этим вопросом.