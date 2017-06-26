Эксклюзив |

Всенародные выборы президента, а также расширение полномочий главы государства неизбежно повлекут за собой сокращение полномочий депутатов Сейма. В связи с этим парламентарии едва ли поддержат соответствующую инициативу. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал социолог, директор агентства Latvijas fakti Айгар Фрейманис.

"Те предложения, которые озвучил президент Вейонис, касаются того, что полномочия президента должны быть увеличены, а это абсолютно неизбежно ведет к тому, что сокращаются полномочию парламента. Вряд ли кто-либо из политиков с этим согласится. Кроме того, там много других рисков. Увеличение полномочий хорошо звучит, но это очень тонкая материя. Должны быть разработаны законы, должно быть четко и ясно понятно, какие полномочия, в каких ситуациях, зачем и так далее. Это крайне непросто, поэтому я думаю, что эта инициатива вряд ли пройдет", - сказал Фрейманис.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис ранее призвал парламент утвердить всенародные выборы президента уже в 2019 году. Необходимые поправки к Конституции глава государства предлагает подать на рассмотрение уже осенью этого года.