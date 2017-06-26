Социолог: депутаты не дадут президенту отобрать у себя полномочия (9)

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Эксклюзив | 26 июня 2017 года, 19:18

Всенародные выборы президента, а также расширение полномочий главы государства неизбежно повлекут за собой сокращение полномочий депутатов Сейма. В связи с этим парламентарии едва ли поддержат соответствующую инициативу. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал социолог, директор агентства Latvijas fakti Айгар Фрейманис.

"Те предложения, которые озвучил президент Вейонис, касаются того, что полномочия президента должны быть увеличены, а это абсолютно неизбежно ведет к тому, что сокращаются полномочию парламента. Вряд ли кто-либо из политиков с этим согласится. Кроме того, там много других рисков. Увеличение полномочий хорошо звучит, но это очень тонкая материя. Должны быть разработаны законы, должно быть четко и ясно понятно, какие полномочия, в каких ситуациях, зачем и так далее. Это крайне непросто, поэтому я думаю, что эта инициатива вряд ли пройдет", - сказал Фрейманис.

Напомним, президент Латвии Раймонд Вейонис ранее призвал парламент утвердить всенародные выборы президента уже в 2019 году. Необходимые поправки к Конституции глава государства предлагает подать на рассмотрение уже осенью этого года.

Комментарии 9
шустрый3 часа назад
Ты наверное забыл,что правящие референдум похерили.....150 тысяч заверенных подписей в Латвии не собрать НИКОГДА.
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Не Лоялен3 часа назад
Естественно не дадут!Чего то давно у нас тут Шадурскис не втирал про лояльность,и про то что в стране как тут какой то очередной умный депутат не так давно сморозил, что в стране честные выборы!народ выбирает власть!какой нахер народ выбирает власть,когда все министры поголовно,уже достали простой народ до чертиков,и при этом некто нечего сделать не может,что-бы хоть кого-то сместили с должности!Почему кому быть премьером либо министром,решает сейм,а не как должно быть в любой нормальной стране народ?Почему за нас все решает сборище больных на голову русофобов,кому какой пост занимать,а не народ!
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Ilona Maksimova Vasiļevska3 часа назад
Pora uvelicitj polnomocie naroda!! Hari u vas skora trsnut!?
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