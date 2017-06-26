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Полиция рижского самоуправления в своем аккаунте на Twitter опубликовала видео, на котором запечатлен момент поимки лося, разгуливавшего на прошлой неделе по улицам Риги. "Как наши работинки, Госполиция, ГПСС и специалисты ветклиники Бейнерта в Риге лося ловили", - написали в своем аккаунте в Twitter сотрудники мунициальной полиции Риги.

Напомним, на днях соцсети облетели видео, на которых был запечатлен лось, разгуливающий по улицам Риги. Как сообщило Латвийское телевидение, ветеринарам удалось "нейтрализовать" животное выстрелами с ампулами снотворного, после чего он был вывезен в лес за пределы Риги.

Как сообщал портал Mixnews, в последние дни не только по улицам Риги разгуливал лось, о чем сообщали пользователи соцсетей, но и в Вентспилс наведался крупнейший представитель семейства оленевых Латвии. По данным местных жителей, в день празднования Лиго животное успело искупаться в речке Видумупите, а также прогуляться по улицам Кулдигас и Пилс.

Это не первый случай, когда дикие животные заходят в населенные пункты. Это связано с тем, что в мае и первой половине июня у лосей появляется новое потомство, а подросший молодняк уходит из семьи, рассказал в интервью радио Baltkom председатель правления Латвийской ассоциации охотников Харалд Баравикс. Также в этом виновата все возрастающая урбанизация - человек осваивает территории, которые раньше принадлежали животным и они пытаются найти новые места обитания.

фото из соцсетей