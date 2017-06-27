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на Эспланаде открылось творческое информационное пространство оргкомитета "Рига-2014».

В тот же день около 5.20 утра в Лиепае, на ул. Тома, трое мужчин сорвали со здания государственный флаг и сожгли его. Полиция задержала троих мужчин 1986 и 1987 г. рождения, находившихся в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же день стало известно, что развлекательный центр «Вернисаж» в Верманском парке Риги был продан за 6,7 миллионов латов группе инвесторов из России.



27 июня 2012 года в рамках «Праздника гербов самоуправлений» президент Андрис Берзиньш в Рижском замке вручил новые гербы Айзкраукльскому, Айзпутскому, Энгурскому, Краславскому, Мерсрагскому, Олайнскому, Приекульскому, Вайнодскому краям и Метриенской волости.

Той же ночью неизвестные хулиганы серьезно повредили витраж здания каплицы Нового еврейского кладбища в Риге, нанеся при этом значительный ущерб. По мнению сотрудников кладбища, подобные повреждения могли быть нанесены в результате трех выстрелов. Подобную возможность не отрицали и сотрудники государственной полиции. Но официальное заявление последовало только вечером.

27 июня 2011 года президент Валдис Затлерс попросил предоставить ему небольшую временную квартиру, так как посчитал утвержденные Кабинетом министров 1,2 тысяч латов на аренду для него временного жилья слишком большой суммой.

В тот же день кондитерская фабрика "Лайма" сообщила, что в планирует начать производство "национального латышского мороженого". Как сообщили на предприятии, его рецептура будет разработана на основе предложений жителей Латвии. "Лайма" уже получила от латвийцев 380 рецептов для нового мороженого. Для придания "национального" вкуса жители Латвии предлагали изготавливать мороженое на основе липового цвета, ромашки, мяты, меда и лесных ягод – земляники, малины, ежевики и др.

В тот же день портал Nozare.lv сообщил, что в конце прошлой недели в израильской пустыне Негев умер 38-летний финансовой директор торговой сети Narvesen Baltija Гиртc Дидрихсонс. Во время прогулки по пустыне ему стало плохо, и его спутник отправился к машине, чтобы отвезти его к врачу. Когда он вернулся, Дидрихсонс уже был без сознания, а к приезду медиков скончался. Температура воздуха в данной местности составляла в тот день +42 градуса.

27 июня 2010 года газета «Неаткарига» сообщила, что, по информации Управления по делам гражданства и миграции, в течение последних 10 лет наметилась тенденция называть родившихся в Латвии детей именами, которые не являются исконно латышскими. По словам помощника начальника УДГМ Андрея Рябцева, в основном, доминируют русские имена.

В тот же день в Риге 19-летняя девушка в страхе перед контролерами пыталась выломать двери трамвая, а затем, когда ей это не удалось, выбила окно. Как рассказал агентству ЛЕТА представитель по связям с прессой Рижского регионального управления полиции Том Садовскис, инцидент произошел в 19.30. Девушка 1991 года рождения была задержана и начат уголовный процесс об умышленном повреждении чужого имущества.



27 июня 2009 года в Юрмале проходил европейский слет владельцев мотоциклов Harley-Davidson. Приняли участие около 6000 человек и более 3000 мотоциклов.

27 июня 2008 года сотрудники мобильного отряда Уголовного управления таможни Службы госдоходов обнаружили, что во всем составе поезда Сaнкт-Петeрбург - Рига в вентиляционных шахтах, а также - в вагоне-ресторане и перегородках между купе, оборудованы тайники, в которых находились сигареты марок More, L&M и Marlboro с российскими акцизными марками. Общее количество сигарет, спрятанных в этом поезде, составило около 500 тысяч.



В тот же день президент Валдис Затлерс в рамках государственного визита на Украину посетил Львов, где в университете с участием президента прошла дискуссия об интеграции в евроанлантические структуры.

В тот же день началась вырубка деревьев на строительной площадке "Замка света". Было разрешено вырубить 18 деревьев.

27 июня 2007 года одному из заключенных Рижской центральной тюрьмы доставили холодильник. После тщательного осмотра сотрудники тюрьмы обнаружили в нем хитроумный тайник. В тайнике находилось семь мобильных телефонов, четыре пилочки по металлу, паяльник, три зарядки для мобильников и 650 граммов белого порошка.

В тот же день стало известно, что Министерство внутренних дел подготовило проект новых правил по контролю и ограничению проституции. В нем запрещалось оказывать сексуальные услуги в школах, местах отдыха и развлечений, медицинских учреждениях и т.д., а также в 100 метрах от них. Также планировалось термин "проститутка" заменить на "лицо", так как слово "проститутка" указывает на женский пол и поэтому имеет дискриминационный характер.

27 июня 2006 года в здание Кабинета министров поздравить с 40-летием премьер-министра Латвии Айгара Калвитиса пришли известные общественные деятели, представители преподавательских и актерских кругов. Гости вручили юбиляру разные символические подарки, а он угостил их праздничным кренделем.

27 июня 2005 года комитет Кабинета министров одобрил законопроект, согласно которому с сентября в Латвии можно будет торговать только йодированной столовой и поваренной солью. По мнению авторов законопроекта, новый порядок позволит предотвратить дефицит йода в Латвии. По данным исследования Министерства здравоохранения, жители Латвии испытывали явный недостаток йода, а при сильной недостаточности йода в организме развивается кретинизм. Это известие вызвало панику населения, вся обычная соль в магазинах была раскуплена.

27 июня 2004 года Управление по делам гражданства и миграции сообщило, что 12 000 неграждан и 4653 гражданина Латвии еще не обменяли паспорта бывшего СССР на паспорта Латвийской Республики. Как разъяснила пресс-секретарь УДГМ Инга Салениеце, большинство неграждан, до сих пор не обменявших паспорта, возможно, выехали из Латвии еще в начале 90-х годов, когда информация об этом нигде не фиксировалась. Что же касается граждан, до сих живущих с паспортами СССР, то это социально неактивные люди, не поддерживающие контактов с государственными и муниципальными учреждениями.

27 июня 2003 года Штаб защиты русских школ распространил заявление, подписанное депутатом Сейма Владимиром Бузаевом. В заявлении подчеркивалось, что Штаб «вынужден создавать условия, под влиянием которых правительство начнет диалог». Поэтому Штаб продолжит подготовку к осенним акциям«массового ненасильственного сопротивления». В заявлении была выражена надежда, что «голос разума победит, и в Латвии не повторится трагический опыт Ольстера, Косово и Македонии».

27 июня 2002 года в связи с истечением срока давности, прокуратура закрыла уголовное дело, возбужденное против тех бывших бойцов Рижского ОМОНa, которые находились в розыске за преступления перед латвийским государством и которым до сих пор не было предъявлено обвинение.



В тот же день представители предприятия "Тилтпроектс" представили журналистам два варианта проекта Южного моста. Один - многопролетный мост из железобетонных перекрытий, второй - многопролетный непрерывный железобетонный мост конструкции extradosed. В обоих вариантах ширина моста составляла 32 метра, на нем были предусмотрены шесть полос, тротуары и велосипедные дорожки.

В тот же день Апелляционный суд Литвы, рассмотрев жалобы осужденного в Литве латвийского велосипедиста Юрия Силовса на приговор Каунасского окружного суда, удовлетворил просьбу обвиняемого изменить ему меру пресечения и выпустить на свободу под залог в 20 тысяч литов. Гражданин Латвии Ю.Силовс был задержан на Кальварийском посту Мариямпольской территориальной таможни 8 октября 2001 года при провозе через границу недекларированной иностранной валюты общей стоимостью 262 тыс. литов. По словам спортсмена, эти деньги он заработал по контракту во Франции, выступая за один из спортивных клубов. Каунасский окружной суд обвинил велосипедиста в крупномасштабной контрабанде и приговорил его к 5 годам лишения свободы.

Той же ночью с елгавского кладбища второй раз украли барельеф «отца латвийского театра» Адольфа Алунана. Оригинал барельефа, установленный еще в 1913 году, в первый раз был украден в мае 2001 года.

27 июня 2000 года представители курземских крестьян на организованном Латвийской федерацией крестьян и Крестьянским союзом Латвии собрании в Гробине подготовили резолюцию с призывом выразить недоверие Сейму.

В тот же день в Риге восемь солдат Латбата вскрыли регенеративные патроны противогазов и налили в них жидкость, в результате чего началась химическая реакция. Солдаты получили легкие термохимические ожоги 1 степени, главным образом лица.

27 июня 1999 года на Раценской трассе в Лаздонской волости Мадонского района во время одного из заездов чемпионата Латвии по автокроссу произошла авария, в результате которой погибло семь, а травмы получили 27 человек, один из которых, 9-летний мальчик, позже скончался в больнице. В целом пострадавшими по этому делу был признан 41 человек.

27 июня 1995 года хозяйственный суд признал Banka Baltija неплатежеспособным.



27 июня 1993 года в Риге начались XXI Праздник песни и XI Праздник танца, первые после восстановления независимости. Участвовали 13 000 хористов и 10 746 танцоров, объединенный духовой оркестр их 1600 музыкантов, ансамбли народной музыки, зарубежные латыши, а так же хористы из Испании, Южной Кореи, Кении, Ботсваны, Японии, Израиля и других стран.

27 июня 1989 года Верховный Совет Латвийской ССР вынес на всенародное обсуждение законопроект «О гражданстве Латвийской ССР».

В тот же день Дума Народного фронта объявила конкурс «Существование независимой Латвии в экстремальных экономических условиях».

27 июня 1988 года Президиум Верховного Совета Латвийской СССР создал рабочую группу по исследованию общественного мнения и разработке предложений о создании нового патриотического движения в поддержку перестройки.

27 июня 1968 года к Риге была присоединена территория между Даугавой и железной дорогой до Румбулы, Румбульский аэропорт, Дарзини и Катлакалнс.

27 июня 1966 года в Риге родился Айгарс Калвитис. Впоследствии он стал премьер-министром и отцом так называемых тучных лет.

27 июня 1956 года Рижский горисполком принял решение «О мерах по укреплению паспортного режима в г. Риге». Было решено не разрешать прописку в городе для следующих категорией: в общежитиях для одиночек — членов семьи граждан, проживающих в этих общежитиях; лиц, прибывших на различные курсы, если они не обеспечены жилой площадью ведомством ; лиц, прибывших в гор. Ригу на жилую площадь, состоящую из одной комнаты, за исключением близких родственников, прибывших из других районов, областей и республик, имеющих семьи, на жилую площадь, не соответствующую санитарной норме. Тем же решением Горисполкома была запрещена постоянная прописка прибывших граждан на Рижском взморье.



27 июня 1950 года в Риге открылся VI съезд комсомола Латвии.

27 июня 1941 года 4-я танковая группа Гёпнера расширяла захваченный плацдарм в районе Даугавпилса. Во второй половине дня из района северо-восточнее Даугавпилса нанес удар 21-й механизированный корпус Лелюшенко.

В тот же день бомбёжке немецких самолётов подвергся город Зилупе, были повреждены все железнодорожные пути, уничтожены вагоны и паровозы, сгорело здание вокзала, синагога, больница и все дома на улицах Бривибас, Паста, Киегелю, Дзирнаву, Лачплеша. Одна из бомб попала в вагон с боеприпасами, снаряды разлетались по всему городу.

27 июня 1940 года правительство издало распоряжение о свободном распространении в Латвии советских печатных изданий.В тот же день в Риге вышел последний номер газеты «Сегодня»,выходившей с 1919 года. В котором газета на первой странице извещала о прекращении своего существования. В тот же номере сообщалоcь, что в книжных магазинах Риги и провинции раскуплены все запасы учебников и самоучителей русского языка.



В тот же день состоялся последний выпуск Военной школы латвийской армии. По этому случаю школу посетил премьер-министр Аугустс Кирхенштейнс.

27 июня 1937 года состоялся первый рейс Аэрофлота по маршруту Москва-Великие Луки-Рига- Стокгольм, на самолете Дуглас ДС-3. В состав экипажа входили пилоты Демченко и Тимошенко, механик, радист, также на борту присутствовал представитель шведской авиакомпании АВ Aerotransport.

27 июня 1936 года газета «Яунакас Зиняс» сообщила о принятом вчера решении правительства о том, что Сельскохозяйственный факультет Латвийского университета до осени 1938 года должен переехать из Риги в Елгаву, в здание Елгавского дворца. И о том, что Латвия с 15 мая 1937 года присоединяется к Бернской конвенции о защите литературных и художественных произведений.

27 июня 1925 года в Риге, перед витриной цветочного магазина Юлиуса Рибеля, по Известковой (Калькю) улице, можно было наблюдать большое скопление публики. Как сообщила газета «Сегодня», поводом послужили выставленные в витрине ленты в русских национальных цветах с надписями по-русски: «Русским воинам, доблестно павшим за великую Россию». На одной из них были вытеснены имена бывшего великого князя Николая Николаевича, на другой же светлейшего князя Ливена. Эти ленты вызвали видимое возбуждение среди присутствующей публики, которая ежеминутно обращалась с расспросами к персоналу магазина. Как выяснила газета, цветы заказал прилично одетый господин, говоривший по русски. На недоуменный вопрос продавщицы, можно ли выставлять эти ленты, он ответил тоном, не допускающим никаких возражений: «Это же не тайна». Явившаяся к месту скопления полиция предложила эти ленты удалить из витрины, во избежание могущих возникнуть недоразумений. Преступного, однако, в этом полиция не увидела и протокола не составила.

27 июня 1922 года Янис Райнис, выступая с трибуны Учредительного собрания, сказал: «Нам, являющимся малым народом, всего несколько лет назад обретшим свободу, не в наших интересах угнетать другие народы, даже более крупные, чем мы».



27 июня 1919 года Карлис Улманис вернулся в Лиепаю на пароходе «Саратов», два месяца со своими министрами скрывавшись на этом корабле на внешнем рейде под охраной английских судов.

president.lv, mixnews.lv, Латвийский государственный архив кинофотофонодокументов.