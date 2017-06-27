Во время забастовки врачи будут лечить только острых пациентов (2)
Во время забастовки врачей пациентам будет оказываться помощь в критических случаях. Об этом сообщила в эфире радио Baltkom руководитель Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) Сармите Вейде.
Она подчеркнула, что в случаях, когда существует угроза жизни пациента, врачи будут оказывать помощь.
В течение этой недели появятся данные о том, сколько врачей будут участвовать в забастовке с 3 июля.
"Увы, нам удалось договориться только по одному вопросу из пяти. Речь идет об увеличении зарплат медсестрам. Соглашение с Минздравом не достигнуто, так как его предложение было таким же, как и раньше, и никаких шагов навстречу сделано не было. Нам, семейным врачам, предлагают маленькую доплату по сравнению с остальными врачами. Почему? Мы остаемся каждый на своих позициях, поэтому переговоров больше не будет, и 3 июля в 12.00 в Латвии начнется забастовка семейных врачей", - сказала Вейде.
Как сообщалось, на состоявшихся переговорах Министерства здравоохранения и ЛАСВ не было достигнуто соглашение о требованиях врачей, поэтому 3 июля они начнут забастовку.
Забастовка будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям.
Понимаю ли я акцию? По человечески да.Но не поддерживаю,так как они хотят выбить средства только для себя.Когда голосовали на референдуме за достойные пенсии,народ кинул пенсионеров ,не придя на референдум(не хватило голосов участников). Когда выступали с требованиями учителя,врачам было по барабану на их проблемы,вместо того что бы поддержать.Каждый тянет одеяло на свою сторону...Не может быть счастье у одной профессии,а нищета у остальных.Если бастовать ,то всем вместе.
Забастовка из-за которой может пострадать здоровье невиновных в этом простых людей,не может быть одобрена.Если пациент умрет вследствие не оказанной вовремя помощи,по причине забастовки,тех врачей надо будет судить.