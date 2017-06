Эксклюзив |

Берлин, возобновляя в Еврокомиссии дискуссии о проекте "Северный поток 2" (Nord Stream 2), выступает против общих интересов Евросоюза, считает бывший министр иностранных дела Латвии, евродепутат Артис Пабрикс.

"В Брюсселе возобновились дискуссии по Nord Stream 2, интересно, как долго будет Берлин идти против общих интересов Еврокомиссии и Евросоюза", - вопрошает политик.

In Brussels new discussions on Nord Stream 2, I wonder how long Berlin will continue to go against Commission and EU common interests