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Берлин, возобновляя в Еврокомиссии дискуссии о проекте "Северный поток 2" (Nord Stream 2), выступает против общих интересов Евросоюза, считает бывший министр иностранных дела Латвии, евродепутат Артис Пабрикс.

"В Брюсселе возобновились дискуссии по Nord Stream 2, интересно, как долго будет Берлин идти против общих интересов Еврокомиссии и Евросоюза", - вопрошает политик.

In Brussels new discussions on Nord Stream 2, I wonder how long Berlin will continue to go against Commission and EU common interests — Artis Pabriks (@Pabriks) June 27, 2017

Как сообщалось, проектом "Северный поток 2" предусмотрено строительство через Балтийское море еще двух ниток газопровода мощностью 55 млрд куб м. Проект должен был почти полностью копировать - и технически, и корпоративно - уже работающий "Северный поток".

Однако совместное предприятие с иностранными партнерами создать не удалось, так как вхождение в состав акционеров проектной компании Nord Stream 2 AG иностранных партнеров было заблокировано польскими властями.

Напомним, власти Латвии отказались реализовать часть проекта на своей территории, за что предлагались миллионы евро.

Поддержка проекту, продвигаемому ради геополитических интересов России, является угрозой для безопасности государства и не соответствует его экономическим интересам, заявил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.

Со своей стороны, депутат Европарламента Кришьянис Кариньш допускает, что некоторые предприниматели могли бы заработать на этом проекте, но при этом он ослабил бы энергетическую и геополитическую безопасность Латвии.

"Если порты Швеции, Дании, Финляндии, Эстонии, Литвы и Латвии отказываются от предложения, проект становится все дороже и неинтереснее, поэтому противиться ему нужно всеми способами, не позволяя усиливать зависимость Европы от Москвы", - считает Кариньш.