Эксклюзив |

Поддержанные коалицией изменения в налоговой реформе являются следствием непрофессионального лобби, так считает председатель парламентской комиссии по образованию, культуре и науке, депутат Сейма от партии "Единство" Илзе Винькеле.

"Изменения в налоговой реформе свидетельствуют о непрофессиональном лобби. Не сложно предсказать, что с такими выплатами она будет нереальной. Непрофессиональное лобби и на этот раз получило поддержку настолько же непрофессиональной политики руководства Министерства финансов. Так и рождается нереальное предложение", - написала политик в соцсети Twitter.

Vaimanas par mainīto nod.reformu liecina par lobiju neprofesionalitāti. Nebija jābūt pareģim, lai saprastu, ka ar tādām izmaksām būs nereāla — Ilze Vinkele (@Vinkele) June 27, 2017

C Винькеле согласились некоторые пользователи соцсети. "И насколько бы не было лобби непрофессиональным, его влияние по-прежнему огромно, и многие вроде бы понимающие люди на этот пустой крючок добровольно попадаются". "Юмористы. Обе предложенные реформы свидетельствуют только о том, что итак балансоспособные политики все глубже погружаются в овес и впопыхах все меняют", - пишут пользователи.

Как сообщалось, првящая коалиция накануне договорилась дифференцировать ставку подоходного налога с населения (ПНН), установив ее в размере 20%, 23% и 31%, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиционных партий.

Коалиция пришла к соглашению о модели налоговой реформы, которая 29 июня будет представлена на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.

"Коалиция решила предложить дифференцировать ставки ПНН: для доходов до 20 тыс. евро ставка составит 20%, от 20 тыс. евро до 55 тыс. евро - 23%, а свыше 55 тыс. евро - 31%. При этом к получателям высоких зарплат не будет применяться налог солидарности", - сообщил Кучинскис.

Коалиция договорилась также, что к реинвестированной прибыли будет применяться нулевая ставка, чтобы сохранить конкурентоспособность предприятий.

Постепенно будет повышаться и необлагаемый налогами минимум доходов.