Эксперт: дорожные налоги идут на латание дыр в бюджете, а не в дороге (2)

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Эксклюзив | 27 июня 2017 года, 16:19

Качество дорог в Латвии улучшается медленно, так как налоги, которые поступают в транспортную отрасль, часто идут на то, чтобы залатать "дыры" в других проблемных сферах. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член правления Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутиньш.

"Возможно, те налоги, которые собираются в Латвии с автовладельцев, направляются на то, чтобы заткнуть какое-то отверстие в бюджете, которое не касается транспорта, но постоянно появляется. Например, карусельные схемы с НДС. Если где-то что-то не добирается, то, конечно, это чем-то должно компенсироваться. От автомобильного налога очень трудно уйти, каждый год мы проходим техосмотр, никуда не убежишь - либо платишь налог и проходишь, либо никак", - сказал Рутиньш.

Добавим, согласно данным Центрального статистического управления, в прошлом году в Латвии уменьшилось число зарегистрированных легковых автомобилей на тысячу жителей. Так, в 2016 году в Латвии на тысячу жителей был зарегистрирован 341 легковой автомобиль, а годом ранее – 345 автомобилей.

Комментарии 2
№128 минут назад
Суки ! Налог опять повысили, а деньги разворовывают !!!
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Че3 минуты назад
Сегодня проходил, на 16 евр дороже чем в прошлом году, 197 стало. Да зимой из-за попадания в яму на дороге пришлось развал-схождение регулировать и два диска прокатывать. Херня какая-то, дорожный налог не на дороги.. Вообще мудаки какие-то этой страной управляют, всё через задницу, желания платить налоги нет никакого.
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