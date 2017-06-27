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Качество дорог в Латвии улучшается медленно, так как налоги, которые поступают в транспортную отрасль, часто идут на то, чтобы залатать "дыры" в других проблемных сферах. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал член правления Латвийской автомобильной ассоциации Ингус Рутиньш.

"Возможно, те налоги, которые собираются в Латвии с автовладельцев, направляются на то, чтобы заткнуть какое-то отверстие в бюджете, которое не касается транспорта, но постоянно появляется. Например, карусельные схемы с НДС. Если где-то что-то не добирается, то, конечно, это чем-то должно компенсироваться. От автомобильного налога очень трудно уйти, каждый год мы проходим техосмотр, никуда не убежишь - либо платишь налог и проходишь, либо никак", - сказал Рутиньш.

Добавим, согласно данным Центрального статистического управления, в прошлом году в Латвии уменьшилось число зарегистрированных легковых автомобилей на тысячу жителей. Так, в 2016 году в Латвии на тысячу жителей был зарегистрирован 341 легковой автомобиль, а годом ранее – 345 автомобилей.