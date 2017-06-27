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Кровь ассоциировалась с жизнью уже у самых древних представителей рода человеческого - как можно судить по древним наскальным рисункам. Они понимали, что обильная потеря крови ведет к смерти, и старались ее всячески избежать.

Комары и клещи, клопы и вши, пиявки и прочие существа, питающиеся кровью вызывали омерзение. Люди стали замечать связь между укусами и последующими заболеваниями, но не зная ничего о микробах, приписывали печальные последствия болезней таинственным злым сверхъестественным силам.

Постепенно стал формироваться целый комплекс легенд о кровососах, который закономерно включил в себя и кровососов-людей. Еще в Древнем Шумере появились предания о кровососущих девах, которые приходят "с того света", что бы напиться крови и какое то время побыть в нашем мире.

Рассказы о мертвецах, пьющих кровь появились и в Древней Индии, а так же в европейских культурах, причем повсеместно и в самых разных вариациях. И что примечательно - реальные кровососущие существа были как минимум помощниками мистических кровососов-вампиров.

Самые худшие качества человека сравнивались с реальными кровососами. "Прицепился как клещ" - говорили и говорят о назойливом человеке, который хочет получить скорее всего какую то личную выгоду. "Кровопийца" - это прямое обозначение жестокого человека, готового замучить жертву в своих корыстных интересах.

Несимпатичный, противный человек мог в сказках и историях быть связан с каким то образом именно с кровососами - достаточно вспомнить Дуремара из сказки про Буратино, который промышлял торговлей пиявками.

Здесь важно, что человек занимавшийся торговлей столь несимпатичными созданиями выставлен именно отрицательным персонажем. В более просвещенное время легенды о кровососах стали дополняться псевдонаучной мифологией - например о распространении через укус каких то нереальных заболеваний, меняющих полностью психику человека.

А ученые обнаруживали все новые реальные опасные заболевания, которые могут передаваться посредством укусов комаров, клещей или иных кровососущих. Клещевой энцефалит, сыпной тиф, лихорадка Западного Нила, малярия - это далеко не полный список опасных заболеваний, которые собирают свою смертельную жатву до сих пор. Достаточно вспомнить, что ежегодно от малярии умирает в мире около 700 тысяч человек, таким образом комар - самый жуткий убийца людей на планете.

О мире существ, которые питаются кровью, журналисты радио Baltkom поговорят за круглым столом с экспертами из разных стран. C 13 до 15 часов настраивайтесь на нашу волну.

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Ведущие Вадим Радионов и Константин Ранкс.