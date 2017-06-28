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Отношения между правительством и жителями Латвии являются очень интимными и осваиваются на взаимном доверии. Такое мнение в программе "Утро на Балткоме" на радио Baltkom президент Латвийской торгово-промышленной палаты Айгарс Ростовскис, комментируя изменения в налоговой реформе.

"Изначальная идея заключалась в том, чтобы у всех слоев населения было больше денег. До определенного момента налоговая реформа это и подразумевала. Но две недели назад что-то пошло не так. Мы, как предприниматели, подписали с правительством акт о налоговой реформе, который основывался на доверии. Этим действием мы показали, что хотим доверять. А этот акт сейчас разрушен политиками. Ведь к нам, предпринимателям, прислушиваются, когда мы говорим, что будет вместе работать, менять, платить налоги. Люди нам верят. Отношения каждого человека с государствам - интимные. Ведь как я отношусь к тебе, так ты относишься ко мне. А когда одна сторона это ломает, все рушится. Это вопросом к политикам, которые это рушат", - сказал Ростовскис.

Как сообщалось, правящая коалиция накануне договорилась дифференцировать ставку подоходного налога с населения (ПНН), установив ее в размере 20%, 23% и 31%, сообщил журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после совещания коалиционных партий.

Коалиция пришла к соглашению о модели налоговой реформы, которая 29 июня будет представлена на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.

"Коалиция решила предложить дифференцировать ставки ПНН: для доходов до 20 тыс. евро ставка составит 20%, от 20 тыс. евро до 55 тыс. евро - 23%, а свыше 55 тыс. евро - 31%. При этом к получателям высоких зарплат не будет применяться налог солидарности", - сообщил Кучинскис.

Коалиция договорилась также, что к реинвестированной прибыли будет применяться нулевая ставка, чтобы сохранить конкурентоспособность предприятий.

Постепенно будет повышаться и необлагаемый налогами минимум доходов.