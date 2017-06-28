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Некоторые жители Латвии неприятно удивлены ценами на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств ОСТА. В частности продюсер новостной службы LTV Дагния Неймане в социальной сети Twitter пишет о 100% увеличении цен, хотя при этом сама она является добросовестным автоводителем, у которого нет ни штрафных пунктов, ни совершенных ДТП.

"Неприятнейшее известие сегодняшнего дня - цены OCTA взлетели до небес...Бац, "у меня все документы в порядке" - ни аварий, ни штрафных пунктов...эх...В декабре прошлого года за тот же самый продукт платила в той же самой фирме 22,98, сегодня - 46 евро! + 50%, а в публичном пространстве говорят, что рост цен 20-30%", - написала Неймане.

Dienas nepatīkamā atziņa -OCTAs cenas salēkušas debesīs...Bāc, "меня все документи порядке" - ne avāriju, ne soda punktu...ek...:( — Dagne (@DagnijaNeimane) June 28, 2017

Pērn decembrī pirku to pašu produktu tajā pašā firmā par eur 22,98, šodien - 46 euro! + 50%, a publiski runā par sadārdzinājumu 20-30% https://t.co/zDgK51AbOV — Dagne (@DagnijaNeimane) 28 июня 2017 г.

Пользователи Twitter Дагнию поправляют, что цены выросли не на 50, а на все 100%. "22,98->46 ir 100%. "О да, у меня сегодня не идет со счетом:) Правильно рост составил 100%", - соглашается Неймане.

Комментаторы иронично указывают на то, что ведь "страховщикам меньшую прибыль не хочется! Поэтому и приходится платить!".

Jā,bet apdrošinātājiem mazāku peļņu negribĀĀĀs! Lūk,par to arī maksā ragā! — Edgars Raginskis (@koleegjis) June 28, 2017

Как сообщалось ранее, у части автовладельцев, несмотря на позитивные изменения в классах системы оценки рисков "Bonus-Malus", в этом году стремительно выросли цены на обязательное страхование гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, и страховщики прогнозируют рост цен и в дальнейшем.

Например, на автомашину "Шкода Octavia" 2007 года выпуска OCTA на 12 месяцев стоила в прошлом году 37,73 евро, а в этом году самое дешевое предложение - 81,9 евро. На "Volvo S80" 2002 года стоимость страховки год назад составляла 56,30 евро, в этом году - 86,40 евро.

Как пояснила представитель компании "BTA Baltic Insurance Company" Линда Упениеце, в Латвии затраты росли быстрее, чем поступления от премий, и у страховщиков были и сохраняются убытки.

По ее словам, причин быстрому повышению цен несколько. Год от года объем выплаченных возмещений растет быстрее, чем объем подписанных премий, удорожание услуг в автосервисах также происходит быстрее.

По словам представителя компании "InterRisk Vienna Insurance Group" Илоны Вушкане, поскольку рынок ОСТА терпит убытки уже несколько лет, увеличение премий в 2017 году будет ощущаться во всех сегментах транспортных средств и для всех владельцев.