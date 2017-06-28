Депутат о медицине: в отставку пора и Чакше, и всему правительству (8)

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Эксклюзив | 28 июня 2017 года, 13:50

Из-за неспособности государства решить проблемы здравоохранения, оппозиция Сейма серьезно задумывается об отставке не только Анды Чакши, но и всего правительства. Об этом в интервью радио Baltkom сообщил член парламентской подкомиссии по общественному здоровью и комиссии по социальным и трудовым делам, депутат Сейма от Латвийского объединения регионов Мартиньш Шицс.

"Мы подумываем об отставке правительства и ждем внеочередных заседаний Сейма, которые состоятся уже в начале июле. Будем ждать с нетерпением новых предложений по финансированию здравоохранения и по налоговой реформе", - сказал Шицс.

Он подчеркнул, что сейчас ясности по вопросу о дополнительных средств на медицину нет.

"Откуда, в конце концов, возьмутся деньги на здравоохранение? Это цинизм хорошо оплаченной бюрократии и интереса в улучшении данной ситуации не наблюдается. Более того, сама Анда Чакша, как министр здравоохранения, слабая. Поменяли только шило на мыло", - заявил Шицс.

Депутат также отметил, что у него складывается ощущение, что премьер-министра страны волнуют вопросы медицины гораздо больше, нежели министра здравоохранения.

Напомним, что на переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) не было достигнуто соглашение по увеличению платежа капитации и по созданию общих практик медиков. В связи с этим, 3 июля семейные врачи начнут бессрочную забастовку.

Комментарии 8
Alex2 часа назад
Так мы ж и говорим - низя пиво и водку вместе, а они говорят шахматы медицине не помешають!Так и муженёк на хорошей госслужбе пристроен .Хороший тандем однако, удачный для титульного семейного бюджета,бесполезный только для страны .Один Латвию в "мир продвигает",другая медицинский цейтнот пытается "победить"...
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Максим Быковский1 час назад
Ещё бабло не выкачали до конца ... рано
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Неважно1 час назад
Вот и я давно говорю,всех воров на кол!
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