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Если сотрудник охранной фирмы на рабочем месте ведет себя грубо по отношению к вам, самое правильное – написать жалобу в государственную полицию. Так в интервью радио Baltkom заявил Андрис Мелкерс, заместитель начальника бюро лицензирования и разрешений Госполиции. Если жалоба будет признана обоснованной, у охранника отберут сертификат.

«Тем самым вы накажете охранника, который проявил непрофессионализм на работе. И в течение целого года он даже не сможет претендовать на охранный сертификат», - заявил Мелкерс.

Потерять сертификат охранника можно и за целый ряд правонарушений. Сюда относятся серьезные административные проступки – к примеру, неподчинение законным требованиям полиции, пьянство за рулем и т.д., а также уголовные преступления.

«Мы проверяем заявления от жителей, а также проводим постоянный мониторинг владельцев сертификатов на предмет проблем с законом, и каждый год аннулируем 100-110 документов - порядка одного процента», - рассказал Мелкерс.