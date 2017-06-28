Полиция: в Латвии 100 охранников в год теряют сертификаты из-за хамства (6)

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Эксклюзив | 28 июня 2017 года, 15:06

Если сотрудник охранной фирмы на рабочем месте ведет себя грубо по отношению к вам, самое правильное – написать жалобу в государственную полицию. Так в интервью радио Baltkom заявил Андрис Мелкерс, заместитель начальника бюро лицензирования и разрешений Госполиции. Если жалоба будет признана обоснованной, у охранника отберут сертификат.

«Тем самым вы накажете охранника, который проявил непрофессионализм на работе. И в течение целого года он даже не сможет претендовать на охранный сертификат», - заявил Мелкерс.

Потерять сертификат охранника можно и за целый ряд правонарушений. Сюда относятся серьезные административные проступки – к примеру, неподчинение законным требованиям полиции, пьянство за рулем и т.д., а также уголовные преступления.

«Мы проверяем заявления от жителей, а также проводим постоянный мониторинг владельцев сертификатов на предмет проблем с законом, и каждый год аннулируем 100-110 документов - порядка одного процента», - рассказал Мелкерс.

Комментарии 6
кот52 минуты назад
Очередное болбоебство.И без хамства твоя сраная лицензионная система лишает работы сотни если не тысячи русскоязычных парней.Задрочили своими переменами по поводу сдачи экзаменов на сертиыикат.За хамство вас надо ввгонять.
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Alexander Kirpluck27 минут назад
Те 100человек что с контролерами ездят?
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serg1 минуту назад
Совковая ментальность прёт, из под тебя. Даже писать не можешь правильно.
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