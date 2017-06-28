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Налоговая реформа, которую собирается утвердить правительство, очень отличается от того варианта, который был разработан первоначально. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкалнс.

"Нынешний план реформы очень далеко отошел от реальной цели. Это было сделано, чтобы экономика более быстрым темпом двигалась в сторону экономики большей добавленной стоимости. Это дает возможность платить более высокие зарплаты, другого варианта у государства, у которого нет дырок в земле, из которых идет нефть, нет. Только капиталовложение на более высокую добавленную стоимость", - сказал Лейшкалнс.

Как уже сообщалось, правящая коалиция накануне договорилась дифференцировать ставку подоходного налога с населения, установив ее в размере 20%, 23% и 31%. Коалиция пришла к соглашению о модели налоговой реформы, которая 29 июня будет представлена на заседании Национального совета по трехстороннему сотрудничеству.