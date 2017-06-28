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Несмотря на недовольство медиков и общества, отрасль здравоохранения в Латвии впервые за долгие годы получит дополнительное финансирование. Об этом в эфире радио Baltkom заявил министр здравоохранения Анда Чакша.

"Я пришла в момент, когда 25 лет ни у кого не хватало сил, чтобы получить финансирование для медицины. По сути я первая, кто так далеко дошел, и теперь у нас есть конкретное обещание выделить на здравоохранение в будущем году более 70 миллионов евро, чтобы повысить зарплаты. Такого не было более 10 лет. Так что я настроена четко в том, что я начала, а дальше будем смотреть по ситуации", - сказала Чакша.

По ее словам, предстоящая забастовка семейных врачей на самом деле является акцией протеста, так как договор с Национальной службой здравоохранения обязывает всех медиков выполнять свои обязанности.

"Мы не можем считать это забастовкой - семейные врачи заключили договор с Национальной службой здравоохранения, они находятся при исполнении договора. Однако они намерены провести акцию протеста, во время которой они не смогут работать, не смогут выписывать рецепты, выдавать направления - все, что оплачивается государством. Мы рассматриваем все ресурсы, как восполнить пробел, один из них - это резиденты. Они работают в больших больницах, и их можно использовать, чтобы устроить дополнительные пункты для оказания помощи", - сказала Чакша.

Она добавила, что резиденты являются полноценными врачами.

"Резиденты поступают в резидентуру после 6-го курса, когда они по закону получают степень доктора. Они могут проводить диагностику, лечение, профилактику. Конечно, они не могут быть хирургами, но они могут работать в неотложной помощи, быть семейными врачами, чтобы помочь при большом количестве пациентов. По сути это врачи", - отметила Чакша.

Напомним, ранее на переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей не было достигнуто соглашение, в связи с этим 3 июля семейные врачи начнут бессрочную забастовку.