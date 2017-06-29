АНОНС: на радио Baltkom - российский поэт Игорь Волгин
Эксклюзив | 29 июня 2017 года, 10:33
Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - российский литературовед, историк, поэт, действительный член Российской академии естественных наук, а также профессор факультета журналистики МГУ им. М.Ломоносова и Литературного института им. А.Горького Игорь Волгин.
Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.
Подключайтесь!
Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.
Фото: tvkultura.ru