Эксклюзив |

Сегодня, после 12.00 в программе "Разворот" на радио Baltkom - российский литературовед, историк, поэт, действительный член Российской академии естественных наук, а также профессор факультета журналистики МГУ им. М.Ломоносова и Литературного института им. А.Горького Игорь Волгин.

Телефоны прямого эфира - 67212939, 67213939.

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Прямую трансляцию из студии можно смотреть ЗДЕСЬ.

Фото: tvkultura.ru