Врачи-резиденты бунтуют против Минздрава (+ОПРОС) (3)

фото

Эксклюзив | 29 июня 2017 года, 11:00

Врачи-резиденты не будут выполнять работу семейных врачей во время забастовки последних, которая намечена на 3 июля. Об этом вечером 28 июня договорились члены Совета резидентов, сообщил в интервью радио Baltkom представитель правления Ассоциации молодых врачей Артур Балодис.

«Прежде всего, резиденты очень заняты в больницах – наш график расписан на два месяца вперед. Ранее, когда резидентуру реформировали, в министерстве наше мнение не хотели принимать во внимание. А теперь к нам обращаются с просьбой. При этом говорить о наших проблемах, в том числе и о крайне низкой оплате труда врачей-резидентов, министерство по-прежнему не хочет», - заявил Балодис.

Представитель Латвийской ассоциации молодых врачей, резидент радиологии Виктор Линев рассказал радио Baltkom, что из-за низких зарплат резиденты вынуждены работать на четырех-пяти работах. И если, к примеру, дальнобойщиков даже наказывают за работу без достаточного отдыха, то норма закона о нормальном продленном рабочем времени даже обязывает медиков работать сверхурочные.

«Резиденты, даже если бы хотели, даже если бы располагали временем, не смогли бы в полной мере заменить семейных врачей, поскольку это специалисты, которые получили образование в университете, однако должны несколько лет отработать под присмотром специалиста, чтобы получить сертификат врача. Ни одну выписку, ни один документ резидент не имеет права подписать», - пояснил Линев.

Комментарии 3
не эксперт3 часа назад
Поддерживаю резидентов за их поступок,а семейных врачей нет.Не те,кому уж точно необходимо, бастовать собрались.

Идея...пусть работники Министерства поработают семейными врачами,пока те бастуют.Посмотрим,смогут ли они отработать полученные премии?А то не понятно,за что, при таком бардаке в медицине,работники Министерства получили премии?
1
Ответить
Патриот 3 часа назад
В больницу попадаешь, платишь за всё, при выпеске после выпесанного счёта вообще сознание теряешь! Вопросы начинаешь неудобные врачам задавать, то и гляди чтоб тебе какую заразу не вкололи. Поэтому все молчат. Короче наше здравоохранение- гавно. Врачи все взяточники, нагло оббирающие людей попавшие в трудную ситуацию.
2
Ответить
пен-ка3 часа назад
молодцы,ребята. Министр вчера хвасталась что выбила много-много зелененьких, видимо так завалила медработников что они от этого потока денег выбраться не могут
Ответить