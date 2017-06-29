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Врачи-резиденты не будут выполнять работу семейных врачей во время забастовки последних, которая намечена на 3 июля. Об этом вечером 28 июня договорились члены Совета резидентов, сообщил в интервью радио Baltkom представитель правления Ассоциации молодых врачей Артур Балодис.

«Прежде всего, резиденты очень заняты в больницах – наш график расписан на два месяца вперед. Ранее, когда резидентуру реформировали, в министерстве наше мнение не хотели принимать во внимание. А теперь к нам обращаются с просьбой. При этом говорить о наших проблемах, в том числе и о крайне низкой оплате труда врачей-резидентов, министерство по-прежнему не хочет», - заявил Балодис.

Представитель Латвийской ассоциации молодых врачей, резидент радиологии Виктор Линев рассказал радио Baltkom, что из-за низких зарплат резиденты вынуждены работать на четырех-пяти работах. И если, к примеру, дальнобойщиков даже наказывают за работу без достаточного отдыха, то норма закона о нормальном продленном рабочем времени даже обязывает медиков работать сверхурочные.

«Резиденты, даже если бы хотели, даже если бы располагали временем, не смогли бы в полной мере заменить семейных врачей, поскольку это специалисты, которые получили образование в университете, однако должны несколько лет отработать под присмотром специалиста, чтобы получить сертификат врача. Ни одну выписку, ни один документ резидент не имеет права подписать», - пояснил Линев.