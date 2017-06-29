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Жительница Латвии Эвелина опубликовали в социальной сети Facebook просьбу о помощи в спесении коня.

"Народ, прошу вашей помощи, этому коню грозит колбас6ный комбинат. Прошу поделиться этой информацией, что за небольшие деньги отдаю кастрата", - пишет женщина, добавив, что у животного травмированы ноги.

Пользователи стали активно делиться информацией, но некоторые из комментариев отметили, что исходной информации слишком мало. "Может будет какая-то конкретика о том, что у коня с ногами? Конь красивый, некоторые из нас с удовольствием бы взяли его, но нужно знать больше. "Стоимость коня, место нахождения, и приучен ли к седлу?, - пишут люди.

А некоторые пользователи соцсети возмущены подачей информации.

"Продают храмую лошадь еще и с шантаж, мол не купите отдадим на мясо. Люди забыли, что все под Богом ходим!", - пристыдили автора поста.

После этого женщина выставила еще один пост, где описала некоторые подробности и указала, что за коня просит 500 евро.

"Дорогой народ, так любящий коней, кто так интересовался стоимостью животного, благодаря вашим упрекам, что я пытаюсь заработать на больном коне, СПИТЕ спокойно, именно поэтому, прошу 500 евро, чтобы такие легкомысленные не забрали этого конкретного коня, кто знает, что с ним сделали! Я ни кого не принуждаю взять коня, так как в конце-концов всем честно написала, что у коня проблемы с ногами, по песчаной поверхности вообще не идет, ему не нравится твердое покрытие, грунтовые дороги и другие. На коне до сих пор катались девочки без седла. Конь очень милый и на самом деле очень добродушен с людьми. Поэтому, надеюсь, что все же, найду для любимого коняшки славного хозяина!!!", - написала женщина.

Также Эвелина позднее выставила видео животного.