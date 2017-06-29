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Кто именно пронес флаг Латвии перед президентом России Владимиром Путиным на открытии в Крыму седьмой смены в Детском центре "Артек" не является тайной, но лагерь не уполномочен делиться со СМИ такими данными, заявил пресс-секретарь МДЦ "Артек" Юрий Малышев в интервью радио Baltkom. Он категорически отказался давать какую-либо информацию об этом, сославшись на внутренние правила лагеря.

"Вы просто позвонили по телефону и вам ответили? Такого не будет. Вы хотите получить от "Артека" официальную информацию, которую потом будете использовать в СМИ? Для этого вы должны отправить официальный запрос, и на него вы получите официальный ответ от "Артека", таким образом мы работаем. Это не секретная информация, но чтобы получить ответ вы должны придерживаться правил, по которым "Артек" работает со СМИ", - сказал пресс-секретарь.

Но и на официальный запрос в пресс-службу лагеря была получена лишь отписка, правда, надо признать, довольно быстро.

"Уважаемые коллеги. Благодарим Вас за запрос! Однако, МДЦ "Артек" не является организацией, уполномоченной отвечать на вопросы, касающиеся международной политики. Предлагаем Вам с официальным запросом по этой теме обратиться в МИД РФ. С уважением и надеждой на дальнейшее сотрудничество, пресс-служба МДЦ "Артек"", - говорится в ответе.

В свою очередь, на сайте лагеря, в статье под названием "Владимир Путин посетил "Артек"", в частности, можно прочитать такую информацию: "4 июня 2017 года "Артек" посетил Президент Владимир Путин. На церемонии открытия седьмой смены Президент пожелал детям из 57 регионов России и посланникам 15 стран, отдыхающим в детском центре, чтобы дружба, которую они здесь заведут, и "высокое звание артековец" сопровождали их всю жизнь. Сегодня "Артек" одновременно принимает 3,5 тысячи детей. Директор МДЦ отметил, что в "Артек" приезжают дети не только из России, но и из других стран, в том числе из США, Украины, Сирии, стран Европы".

Как писал Mixnews, журналисты газеты Latvijas avīze заметили в видеосюжете канала Russia Today латвийский флаг, который неизвестные пронесли перед Путиным рядом с флагами непризнанных ДНР и ЛНР на открытии седьмой смены крымского лагеря "Артек". При этом официальные власти Латвии считают Крым территорией Украины, незаконно захваченой Россией.