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С 30 июня 2017 года дети, являющиеся гражданами или негражданами Латвии, при самостоятельном выезде из Латвии в страны Шенгенской зоны, а также в не входящие в Шенген государства - в Великобританию, Ирландию, Болгарию, Румынию или Хорватию, больше не обязаны предъявлять нотариально заверенную доверенность с согласием родителей на выезд за границу.

Об этом радио Baltkom информировала главный инспектор Госпогранохраны Инесе Стицере. При самостоятельном выезде в третьи страны, например, в Россию или в Белоруссию, доверенность по-прежнему нужна.

"С 30 июня 2017 года в силу вступают изменения в правилах Кабинета министров относительно порядка пересечения государственной границы детьми. Основное различие заключается в том, что если раньше ребенок в сопровождении доверенного лица, либо самостоятельно выезжал за пределы Шенгенской зоны, то ему дополнительно к паспорту необходимо было предъявлять два документа - нотариально заверенную доверенность или документ на самостоятельное пересечение границы. Согласно же нововведениям, ребенок может выезжать за пределы Шенгена в европейские страны, такие как Великобритания, Ирландия, Кипр, Болгария, Румыния и Хорватия только по предъявлению паспорта. Больше нет необходимости в доверенности, заверенной у нотариуса", - рассказала представитель погранохраны.

В свою очередь при путешествии в третьи страны, например в Беларусь, Россию, Украину, ребенку по-прежнему помимо паспорта необходимо предъявлять нотариально заверенное разрешение на самостоятельный выезд ребенка из страны, доверенность на выезд ребенка из страны в сопровождении доверенного лица.